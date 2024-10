Manovra, Bankitalia: “Equilibrio pensioni a rischio con gli sgravi sul lavoro”

Roma, 7 ottobre 2024 – Tegola sulle pensioni da Bankitalia. “Rendendo strutturali gli sgravi contributivi sul lavoro si perderebbe l'equilibrio tra entrate contributive e uscite per prestazioni”, Lo ha detto Sergio Nicoletti Altimari, capo dipartimento economia e statistica di Bankitalia, in audizione sul Psb davanti alle commissioni Bilancio riunite della Camera e del Senato. Parole che gelano le aspettative.

"Riguardo alle misure espansive delineate” nel Psb, “se una valutazione compiuta richiede maggiori dettagli, assume rilevanza l'intenzione di rendere strutturali gli sgravi contributivi sul lavoro. Come già sottolineato in sede di Audizione sul Def verrebbe meno a livello aggregato l'equilibrio tra entrate contributive e uscite per prestazioni che, nel medio periodo, caratterizza il nostro sistema previdenziale e ne rappresenta un punto di forza”, ha spiegato Nicoletti Altimari.

Ma non è tutto. Con la revisione dell’Istat si prevede un ribasso della stima del Pil nel 2024. "Nel quadro previsivo a legislazione vigente del Psb il Pil cresce dell'1 per cento quest'anno, dello 0,9 per cento nel prossimo e dell'1,1 per cento nel 2026. La revisione dei conti economici trimestrali pubblicata venerdì scorso dall'Istat, non inclusa nel quadro, comporterebbe una correzione meccanica al ribasso di due decimi di punto percentuale della stima per l'anno in corso" ribassando quindi la stima precedente del +1% a +0,8%. Lo ha aggiunto Nicoletti Altimari.