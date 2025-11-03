Manovra Al via le audizioni. Inizia oggi l’iter a Palazzo Madama. Tajani: “Miglioreremo il testo”

Roma, 3 novembre 2025 – La sessione parlamentare di Bilancio si apre ufficialmente oggi. E, c’è da giurarci, dopo una settimana di tregua nella maggioranza e con l’opposizione, le partite rimaste non definite si riapriranno tutte, a cominciare da quella sugli affitti brevi, sulla tassazione dei dividendi delle holding e, sullo sfondo, sul contributo delle banche, che vede in prima fila soprattutto la Lega a rivendicare ulteriori risorse. Il percorso della legge di Bilancio comincia dal Senato e, come da tradizione, si arriverà al classico assalto alla diligenza a colpi di emendamenti dei gruppi parlamentari di maggioranza e di opposizione ai quali, però, il governo ha lasciato una dote di poco più di 100 milioni di euro per coprire le maggiori spese legate a proposte di modifica. Il che non toglie, come da tradizione, che sarà innanzitutto l’esecutivo, attraverso i relatori, a intervenire sul pacchetto di finanza pubblica per il 2026 per cambiarlo anche significativamente.

La premier Giorgia Meloni, 48 anni, con il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, 58 anni

E, del resto, a questo è finalizzato il nuovo vertice tra i leader governo che si svolgerà nelle prossime settimane, prima del varo del consueto maxi-emendamento. Nei prossimi giorni, fa sapere il vicepremier, gli azzurri si confronteranno anche al loro interno per mettere a punto i propri emendamenti. “In Parlamento – sottolinea – lavoreremo per migliorare la manovra”. I punti sono noti: dagli affitti brevi ai dividendi, ai fondi alle forze dell’ordine e alle infrastrutture. Da FdI, intanto, con il senatore e capogruppo del partito in commissione Bilancio, Guido Quintino Liris, potrebbe arrivare un aggiustamento sul Sismabonus.

Allo stato, infatti, la deroga dalla chiusura dell’agevolazione è prevista solo per le aree colpite dal sisma del 2016. “Lavoriamo per un’uscita uniforme e coordinata per quanto riguarda le zone colpite dai terremoti del 2009 e 2016”, fa sapere Liris. Certo è che anche l’opposizione affila le armi. “Da domani daremo battaglia contro una legge che è solo tagli e tasse”, attacca la capogruppo Iv al Senato Raffaella Paita. “Abbiamo proposto a Meloni – avvisa il leader M5s Giuseppe Conte - di intervenire con un serio taglio delle tasse prendendo i soldi dai giganti del web, dal riarmo, dalle banche. Nulla. L’unica preoccupazione è una riforma della giustizia per rendere intoccabili i politici”. I dem faranno le proprie audizioni al Nazareno e, poi, si riuniranno per predisporre gli emendamenti. Nel frattempo, lanciano un allarme sul Piano Casa che, in base all’articolo 133 della manovra, potrebbe essere sostenuto anche che con risorse europee del Fondo sociale per il clima. Risorse sulle quali, però, serve un’intesa con l’Ue. “Il governo deve chiarire – sottolinea Marco Simiani –. Abbiamo bisogno di questi fondi ma, allo stato, senza un accordo con l’Europa rischiamo che restino solo sulla carta”.

A dare il via all’iter della legge di Bilancio in Parlamento sarà la raffica di audizioni dei rappresentanti di enti, istituzioni, parti sociali, associazioni e via di seguito. Un lavoro preliminare che si concluderà con l’audizione del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti giovedì. Un lavoro che in qualche caso è stato anticipato con l’annuncio di proposte e richieste di modifiche. Dagli studenti alle Pmi, al mondo del trasporto fino ai rappresentanti del terzo settore tra gli auditi spunta anche il nome di una religiosa. Si tratta di suor Monia Alfieri, componente dell’Unione Superiore Maggiori d’Italia che ha già fatto sapere che chiederà ai senatori un buono per l’istruzione a livello nazionale a sostegno delle scuole paritarie. Nella giornata di oggi a sfilare in commissione a partire dalle 9.30 saranno le parti datoriali ma anche il mondo dell’associazionismo e in serata è prevista l’attesa audizione dell’Abi, chiamata a contribuire alla manovra insieme con le assicurazioni per 4,4 miliardi nel 2026.