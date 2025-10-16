Manovra, accordo in extremis dopo la battaglia Lega-Forza Italia sulle banche. Tajani esulta: “Niente tassa sovietica sugli extraprofitti”

Roma – Quando sembrava in via di chiusura il capitolo banche, la partita si è di nuovo riaperta ed è riesploso lo scontro al calor bianco tra Lega e Forza Italia sul contributo che gli istituti di credito e le assicurazioni dovranno garantire alla manovra. E solo a tarda sera, dopo l’ennesimo summit d’emergenza convocato a Palazzo Chigi in tutta fretta da Giorgia Meloni, si è riusciti a rimettere i treni sui binari giusti per arrivare, venerdì 17 ottobre, al via libera alla legge di Bilancio.

La premier Meloni e i vice Tajani e Salvini

Un accordo in extremis nella notte ha evitato quello che sarebbe stato un maldestro rinvio: le banche e le assicurazioni concorreranno al finanziamento del pacchetto di finanza pubblica con un esborso di 4,4 miliardi di euro, ma evitando forme di tassazione dei cosiddetti extraprofitti. “È finita bene – spiega Antonio Tajani all’uscita dell’incontro – Non ci sarà nessuna tassazione degli extraprofitti”.

La tensione tra Lega e Forza Italia sulle banche

La giornata, però, era cominciata all’insegna di una nuova puntata della contesa Lega Forza Italia sulle banche. A scatenarla due fatti. In primo luogo, l’indicazione contenuta del Dpb secondo il quale il contributo delle banche non sarebbe stato una tantum, ma avrebbe toccato quota undici miliardi in tre anni: e, dunque, sarebbe stato strutturale.

In secondo luogo, una nota congiunta (non smentita) firmata dai senatori della Lega in commissione Finanze a Palazzo Madama, dal presidente Massimo Garavaglia e dal capogruppo Stefano Borghesi, nella quale viene annunciato che le "risorse garantite dagli istituti, in parte derivate anche dai loro extraprofitti, saranno fondamentali per contribuire, ad esempio, al sostegno della sanità italiana”.

L’irritazione (e l’ultimatum) degli azzurri

A stretto giro arriva l’irritazione di Forza Italia e di Tajani che torna a avvisare: “Giorgetti mi ha assicurato durante l'ultima riunione del Consiglio dei ministri che non ci sarà alcuna tassa sugli extraprofitti, che è un concetto un po’ da Unione Sovietica. Io non credo che si debba intervenire con misure impositive, si deve invece avere un colloquio serrato. Sono in corso colloqui con il mondo bancario, il mondo assicurativo, perché possano dare un contributo alla manovra, cosa che è giusta. Ma un conto è fare una scelta condivisa, un conto è mettere una tassa che rischia di spaventare”. Parole alle quali gli azzurri fanno seguire la minaccia di non votare la tassa né in Consiglio né in Parlamento.

Fabio Panetta, governatore della Banca d'Italia

Il blitz di Giorgia Meloni sulla manovra

Una minaccia che fa scattare l’allarme a Palazzo Chigi. Da qui la discesa in campo direttamente di Giorgia Meloni con la convocazione del vertice notturno sulla controversia. Tanto più che Matteo Salvini insiste: “Ci sono questi doverosi 5 miliardi che le banche metteranno con gioia a disposizione del Paese per aiutare famiglie e imprese in difficoltà”. Sono passate da poco le venti, dunque, quando, chi di persona, chi in collegamento, i leader della maggioranza e del governo si ritrovano nella sede del governo per il terzo summit sulla manovra.

Il titolare del Tesoro è presente in video-collegamento da Washington. Alle riunioni del Fmi partecipa anche il governatore di Bankitalia, Fabio Panetta, e non è escluso che il tema del contributo alla manovra da parte degli istituti di credito sia stato oggetto di uno scambio tra i due. I contatti con i vertici degli istituti di credito, del resto, sono andati avanti nella giornata e nella serata. Da chiarire la forma del contributo da parte di banche e assicurazioni. Se attraverso la via dei crediti d'imposta o attraverso un'imposta ad hoc (seppure ridotta) sul capitale accumulato.

Il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti

La richiesta dell’Abi al governo

Lo stato maggiore dell’Abi continua a chiedere di agire “nella stessa logica concordataria dello scorso anno”. E del resto non manca chi ricorda il precedente del 2023 quando l'ipotesi di un contributo non volontario sugli extraprofitti fu bocciata dalla Bce e costrinse a una modifica consentendo di appostare le somme a riserva. Finisce, a tarda sera, la corsa contro il tempo per portare la manovra in Cdm entro venerdì. L’intesa, la più dettagliata possibile e in grado di reggere anche ai malumori che i ministeri stanno manifestando per la spending review, resta da scrivere nella notte.