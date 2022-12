Economia

Le novità della manovra: scende a 30 euro il tetto del bancomat. Superbonus prorogato

Battaglia in commissione bilancio: arriva lo scudo penale per i reati fiscali. Reddito di cittadinanza, per chi rifiuta il lavoro solo 7 mesi di sussidio. Buoni pasto elettronici da dieci euro. Oggi il maxi emendamento del governo