Manovra 2026 in Pdf: il testo bollinato con le ultime correzioni

Roma, 22 ottobre 2025 – Il testo della manovra per il 2026 è stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. Approda in Parlamento nella versione che pubblichiamo qui sotto. E in questa formulazione definitiva, almeno per il momento, scompare l’aumento della cedolare secca sugli affitti, ma aumentano i vincoli nella gestione delle locazioni transitorie. Per quanto riguarda le pensioni, niente da fare per Quota 103 e Opzione Donna: le due vie d’uscita sono escluse per il 2026. Confermate, con qualche aggiustamento, le norme sulle banche.

Giorgia Meloni con Antonio Tajani. Il vicepremier, leader di Forza Italia, si è opposto all'aumento della cedolare secca sugli affitti (Ansa)

Il testo in Pdf

C’è la riduzione della seconda aliquota Irpef dal 35% al 33% dai 28mila ai 50mila euro, con una sterilizzazione tramite le detrazioni sopra i 200mila euro. E poi: una tassazione ridotta al 5% per gli aumenti contrattuali del 2025 e 2026 ma solo per i lavoratori con redditi inferiori ai 28mila euro. Sono le due principali misure della manovra sul fronte fiscale che vengono confermate dalla lettura del testo finale bollinato. Confermati anche la riduzione fiscale su straordinari e lavoro domenicale e festivo, l'aumento a 10 euro della deduzione dei buoni pasto. L'aumento delle pensioni per i soggetti in condizioni disagiate dal 1° gennaio 2026, pari a 20 euro al mese, sarà erogato solo a chi ha un'età pari o superiore a settanta anni. La norma rimanda alla legge 448 del 2001 che aveva portato le pensioni minime al cosiddetto “milione di lire” al mese solo per gli over 70. L'importo annuo del tetto di reddito per ottenere il beneficio è incrementato di 260 euro.

Si riducono i tagli al cinema. Il finanziamento al Fondo per il cinema e l'audiovisivo previsto dalla manovra bollinata calerà l'anno prossimo di 150 milioni rispetto ai 190 milioni prospettati nella prima bozza del disegno di legge di bilancio. Nel 2027 il taglio sarà invece di 200 milioni anziché 240 come inizialmente ipotizzato. Aumento dell'Irap di due punti percentuali, slittamento delle Dta e possibilità di attingere alle riserve con aliquote ridotte nei primi due anni sono confermati nel testo bollinato della Manovra che invece vede delle modifiche, rispetto alla bozza, nelle norme sulle banche.

E così sugli istituti di credito la legge prevede ora che gli interessi passivi siano “deducibili del 96 per cento del loro ammontare per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025”, con un cambiamento graduale al 99% fino al 2028. Modifiche anche per le svalutazioni sui crediti. Ora il testo indica che per i crediti del primo e secondo stadio di rischio di credito "il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 e per i tre successivi”, “sono deducibili, in quote costanti, nell'esercizio in cui le stesse sono iscritte in bilancio, e nei quattro successivi”.

La nuova rottamazione consentirà la sanatoria dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal primo gennaio 2020 al 31 dicembre 2023 per i mancati versamenti delle imposte o dei contributi previdenziali, con esclusione delle cartelle emesse a seguito di accertamento. Si potrà pagare in unica soluzione entro il 31 luglio del prossimo anno, oppure in 54 rate bimestrali di pari importo: la prima rata a luglio 2026, l'ultima il 31 maggio 2035. Nel caso di pagamento rateale si applicano interessi del 4% annuo e si prevede anche un pagamento minimo di 100 euro per le singole rate.

Il testo bollinato della manovra conferma l'impianto della prima bozza. Fissa un calendario entro il quale le amministrazioni indicheranno i carichi pendenti, riceveranno le domande di sanatoria e poi elaboreranno i calcoli. Tra le novità di rilievo c'è la norma anti-furbetti: chi non ha versato la prima rata, o l'ha fatto in modo insufficiente, chi non paga l'ultima rata e chi salta almeno due rate, anche se non consecutive, perde i benefici previsti dalla rottamazione, che riguardano non solo il versamento ridotto, ma anche - ad esempio - la sospensione dei termini di pagamento precedenti e delle attività di riscossione coattive previste. Alla rottamazione vera e propria si affianca la possibilità per le regioni e gli enti locali di introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni. Possibili anche su crediti difficili da incassare come sanzioni, quindi anche le multe automobilistiche. La definizione agevolata non può invece riguardare l'Irap, le addizionali e le compartecipazioni alle imposte statali. La sanatoria varrà solo per chi entro un termine fissato (che non può essere inferiore ai 60 giorni dal momento della decisione) i contribuenti versino quanto non hanno fatto precedentemente in tutto o in parte.

Le coperture: tagli ai ministeri

Alle coperture della manovra arrivano oltre sette miliardi di euro in tre anni dai tagli ai ministeri. Dalle tabelle relative alle riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese nel triennio 2026-2028 emerge che il taglio complessivo sul triennio ammonta a 7,15 miliardi, di cui 2,2 nel 2026, 2,15 nel 2027 e 2,8 a decorrere dal 2028. Guardando al solo 2026, il ministero più colpito dai tagli risulta quello delle Infrastrutture e trasporti (oltre 520 milioni), seguito dall'Economia e Finanze (oltre 450 milioni) e dall'Ambiente e Sicurezza energetica (oltre 370 milioni).