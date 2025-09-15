Le priorità della nuova manovra: taglio dell’Irpef e rottamazione

Roma, 15 settembre 2025 – Lo stop and go di Giancarlo Giorgetti sulle misure-chiave (taglio Irpef e rottamazione quater) della legge di Bilancio per il 2026 è nell’ordine delle cose e, al dunque, finirà per determinare quello che il ministro dell’Economia ha puntualizzato ieri: “Sono il nostro obiettivo, seguendo priorità”. Intende, invece, intestarsi la battaglia per cambiare l’Isee Matteo Salvini, che è tornato a avvisare: “Vogliamo evitare che tutti i bonus vadano troppo spesso sempre agli stessi”. Alla vigilia dei passaggi clou che porteranno alla manovra per l’anno prossimo, dunque, ministri e leader di governo e di partito fissano i paletti e gli obiettivi dell’operazione.

Il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in videoconferenza con la festa dell'Udc

Lo stop and go

Dopo aver frenato, l’altra sera, sugli interventi più rilevanti in discussione, ieri il responsabile del dicastero di Via XX Settembre ha di nuovo riaperto i giochi, sia pure con cautela. “Il nostro obiettivo – spiega – è fare queste cose, naturalmente seguendo una lista di priorità”. Non manca, però, la sottolineatura sull’esigenza di mettere nel conto anche le spese della difesa: perché “tutti gli impegni internazionali connessi alle spese della Difesa, al sostegno all’Ucraina non sono gratis e che quindi sono un elemento nuovo che dobbiamo considerare e quindi tenuto conto il quadro d’insieme metteremo in fila le priorità. Abbiamo dimostrato con i fatti che siamo in grado di farlo”. Che Giorgetti si muova con il freno a mano tirato è il diretto interessato a dirlo: “Quello che penso è che come in una macchina c’è chi accelera e accelera sempre e c’è chi frena e usa la frizione che permette alla macchina di guidare sicura nel suo tragitto. Se ogni tanto freno e aziono la frizione lo faccio per il bene di tutti, soprattutto dell’Italia”.

Frenata sulle banche

E, a ben vedere, il ministro dell’Economia, nonostante le spinte in avanti del suo capo politico, frena anche sull’ipotesi di un prelievo o di un contributo sulle banche. Ricorre alla definizione di Margareth Tacther che “non chiamava cittadini i cittadini, ma tax payers, pagatori di tasse” e ribadisce: “Le valutazioni saranno fatte soltanto quando il quadro di priorità e basta aspettare due settimane. Non lo posso fare soltanto io perché non sono un dittatore finanziario. Io sono semplicemente un servitore di quella che è la volontà politica condivisa da parte dei leader dei partiti”. E, tra i vertici dei partiti, c’è chi, come Antonio Tajani, torna a bocciare ogni intervento sulle banche. “Non siamo favorevoli a tasse sugli extraprofitti che sono cose del regime comunista – insiste –. Le banche o comunque le altre imprese devono pagare le tasse e devono dare un contributo allo Stato e ai cittadini in base alle loro possibilità. Questo si può fare con un dialogo e non con la minaccia”.

Il cambio dell’isee

A rilanciare la riforma dell’Isee è Salvini: “Ne ho parlato anche con Giorgetti, l’abbiamo portato come Lega in discussione e c’è un confronto in maggioranza. Penso che sia giusto rivedere le regole dell’Isee perché tutti i bonus vanno troppo spesso sempre agli stessi”. In ballo, nello specifico, l’eliminazione della prima casa dal calcolo. In realtà attualmente la prima casa non è totalmente esclusa dall’Isee, ma gode già di un trattamento agevolato. In pratica, è prevista una franchigia: il valore Imu dell’abitazione principale (al netto del mutuo residuo) non conta fino a 52.500 euro, aumentati di 2.500 euro per ogni figlio convivente oltre il secondo. Se il valore supera la franchigia, si considerano solo i due terzi della parte eccedente.