Tecnici al lavoro sulla manovra 2026: verso l’addio alle quote-pensioni

Roma, 19 agosto 2025 – Sostenere il ceto medio, con il Taglio Dell’irpef Fino A 60mila Euro Di Reddito, Ma Anche Intervenire Sui Salari Dei “lavoratori poveri” con detassazioni e contrasto dei contratti pirata. Cancellare “quota 103” e tutto il sistema delle quote, ma bloccare l’aumento di tre mesi dei requisiti previdenziali dal 2027 e allargare le maglie per l’uscita a 64 anni anche ai lavoratori con il calcolo “misto” della pensione. Senza escludere, anzi, la rottamazione quinquies delle cartelle esattoriali. Si va componendo, dunque, il puzzle per la legge di Bilancio per l’anno prossimo. I tecnici della Ragioneria generale dello Stato sono in attività da settimane, gli staff dei ministri sono anch’essi all’opera.

L’aliquota del 33%

È la madre delle misure su cui da mesi lavorano tecnici e politici, con l’obiettivo di sostenere il ceto medio, rimasto a secco dai precedenti interventi che hanno portato un risparmio fino a mille euro l’anno di tasse per i redditi fino a 40mila euro. L’operazione nuova consiste nella riduzione dell’Irpef ai redditi medi portando l’aliquota intermedia dal 35% al 33% e cercando di ampliare lo scaglione ai redditi fino a 60mila euro. Costo totale della misura circa 4 miliardi, ma il conto potrebbe scendere se l’asticella si fermasse ai redditi fino a 50mila euro. Secondo le prime stime e simulazioni il risparmio annuo stimato per la fascia di reddito 28.000–60.000 euro con la nuova aliquota al 33% e scaglione esteso a 60.000 euro partirà da circa 40 euro per i redditi di 30 mila euro e salirà fino a 1.440 euro per i redditi da 60 mila euro.

La rottamazione

L’intervento sull’Irpef si lega, però, alla disponibilità delle risorse anche per la cosiddetta rottamazione quinquies sulla quale la Lega punta da sempre. L’obiettivo, rilanciato anche di recente da Matteo Salvini, è quello di una rateizzazione dei debiti con il fisco in dieci anni senza sanzioni e senza interessi. D’accordo anche il viceministro Leo, che, però, si mostra più prudente e ipotizza una rottamazione selettiva. Anche perché una soluzione estesa costerebbe altri 3-4 miliardi.

Pensioni

Le indiscrezioni sui lavori in corso per la previdenza riguardano la possibilità di dire addio al sistema delle quote e, in questo senso, di archiviare una volta per tutte Quota 103. Ma, nello stesso tempo di bloccare dal 2027 anche l’aumento di tre mesi dei requisiti per le molteplici forme di pensionamento e di allargare le maglie per l’uscita a 64 anni sia per coloro che hanno il sistema contributivo (coloro che hanno cominciato a lavorare dal ’96) sia per i cosiddetti “misti” (con metodo di calcolo retributivo e contributivo per i differenti periodi). Anche ricorrendo all’utilizzo parziale del Tfr, oltre che del capitale accumulato nei fondi pensione. In questa direzione si muove innanzitutto il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon. Ma dalla Ragioneria fanno sapere che uno stop all’adeguamento potrebbe portare, a determinate condizioni, anche a un taglio degli assegni del 7,9 per cento in prospettiva.

L’emergenza salari

I salari reali hanno subito, per effetto dell’inflazione, una contrazione del 7,5% nel 2025 rispetto al 2021, secondo gli analisti dell’Ocse. A pagare il conto più elevato, in proporzione, le retribuzioni di fascia media, anche a causa del drenaggio fiscale. Da qui la messa a punto, sia in casa Lega sia in Forza Italia e Fratelli d’Italia, di un pacchetto complessivo che riguarda tanto il lavoro povero quanto le fasce più elevate di reddito. Nel menù il contrasto dei contratti pirata, per far salire innanzitutto i minimi retributivi, la detassazione dei rinnovi contrattuali almeno in parte, del welfare e dei premi di risultato.

La proroga dei bonus

La partita della proroga dei bonus esistenti è tutta aperta e da giocare. Fin da ora, però, possiamo indicare ciò che in qualche modo è stato stabilito per il 2026 dalla scorsa legge di Bilancio. Per i bonus edifici-riqualificazione energetica e ristrutturazioni la proroga è prevista fino al 2027, sebbene con aliquote ridotte (36?% prima casa, 30?% altri immobili). Per la super deduzione assunzioni e i fringe benefits si prevede per entrambe ufficialmente la proroga fino al 2027.