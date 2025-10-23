Giovedì 23 Ottobre 2025

Conte studia da leader di sinistra

Pierfrancesco De Robertis
Conte studia da leader di sinistra
Economia
I nervi scoperti della Manovra 2026. Pensioni, banche e affitti: dove si tratta ancora
23 ott 2025
Schede a cura di Antonio Troise
Economia
I nervi scoperti della Manovra 2026. Pensioni, banche e affitti: dove si tratta ancora

Il testo bollinato della Legge di Bilancio pronto ad approdare in Parlamento. Diversi i nodi da risolvere: Lega e Forza Italia annunciano una raffica di emendamenti

Le misure della manovra 2026: il testo bollinato della Legge di Bilancio pronto ad approdare in Aula

Roma, 23 ottobre 2025 – Manovra a nervi scoperti. Il testo della Legge di Bilancio 2026 è pronto all’approdo in Aula dopo essere stato bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato. E proprio nell’ultima versione, quella definitiva che andrà ora all’esame del Parlamento, si sono viste alcune correzioni. Dettagli necessarie a raggiungere un pimo, temporaneo, compromesso tra le forze di Governo. Ma su diversi punti si tratta ancora, a cominciare dalla norma sugli affitti brevi. Gli interventi last minute non sembrano aver scongiurato la raffica di emendamenti in arrivo dall’interno della stessa maggioranza. Lega e Forza Italia annunciano battaglia, con il Carroccio che sembra non aver ancora digerito l’assenza di Quota 103 e Opzione Donna nel capitolo pensioni. Tajani e i suoi sono invece sulle barricate per il contributo delle banche. Che rappresentano “l’anello connettivo e hanno bisogno di maggior rispetto”, ha avvisato il presidente dell’Abi, Antonio Patuelli. “Non c’è un corno della fortuna che scarica sulle banche le utilità e scansi i rischi”, ha aggiunto sottolineando che gli istituti di credito devono fare “il loro lavoro con un totale clima di serenità”. 

