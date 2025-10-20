Famiglie, come cambia l’Isee. Prima casa, esenzione più ampia. La franchigia passa a 91.500 euro

Roma, 20 ottobre 2025 – Aiuti alle famiglie con una revisione dell’Isee puntata questa volta sul ceto medio. Ma anche la “Carta diplomati”, che consentirà ai giovani anche l’abbonamento a riviste e quotidiani. E, poi, l’aumento della cedolare sugli affitti brevi anche per il primo immobile, l’Irap più cara per banche e assicurazioni. Senza dimenticare il taglio delle aliquote intermedie dell’Irpef (dal 35% al 33%, con beneficio massimo di 440 euro fino a 200mila euro di reddito) e la nuova rottamazione dilazionabile in 54 rate. Le prime bozze del testo della manovra economica, oltre alle conferme delle misure annunciate, contengono anche novità.

FAMIGLIA E ISEE

È stato uno dei capitoli messi a punto con la regia della ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Eugenia Roccella, con la revisione dell’Isee che ha guardato anche al ceto medio. In particolare, per assegno unico e accesso al bonus nido, bonus nuovi nati e assegno di inclusione, la franchigia per l’esenzione della prima casa è innalzata da 52.500 a 91.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al primo. L’incremento già previsto per i figli parte non più dal terzo figlio ma dal secondo. La manovra rivede, infatti, i parametri delle maggiorazioni: 0,1 in caso di nuclei familiari con due figli, 0,25 in caso di tre figli, 0,40 in caso di quattro figli e 0,55 in caso di almeno cinque figli.

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, durante la conferenza stampa a palazzo Chigi dopo il Cdm

CARTA DIPLOMATI

Sostituirà le attuali carte giovani e nel 2027 prevederà un credito probabilmente fino a 500 euro, che potrà essere utilizzato, tra l’altro, per libri, abbonamenti a quotidiani e periodici (anche in formato digitale), musica, musei, mostre, eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali. Lo stanziamento complessivo per il 2027 è di 180 milioni. Il beneficio non fa reddito. Arrivano, inoltre, altri 500 milioni per la carta “Dedicata a te”, per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità.

AFFITTI BREVI E SIGARETTE

La cedolare secca torna al 26% per tutti gli immobili. Stessa aliquota per chi esercita attività di intermediazione immobiliare, nonché per chi gestisce portali telematici. Costeranno di più anche le sigarette. L’importo specifico fisso per unità di prodotto sale di 2,5 euro per 1.000 sigarette.

ROTTAMAZIONE QUINQUIES

La nuova definizione agevolata riguarderà tutti i carichi fiscali affidati all’agente della riscossione fino al 2023. Esclusi coloro che non hanno mai presentato la dichiarazione dei redditi e chi è stato oggetto di accertamenti. Accesso negato, per le cartelle già oggetto di rottamazione quater. Si uscirà dalla nuova rottamazione dopo il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, o dell’unica rata nel caso in cui il debitore scelga di non rateizzare i pagamenti.

BANCHE E ASSICURAZIONI

Aumenta l’Irap di due punti per tre anni, dal 2026 al 2028. E ieri la Lega è tornata ad attaccare gli istituti di credito. Confermato anche l’inasprimento della tassazione sui cosiddetti “Paperoni” che trasferiscono in Italia la loro residenza: l’imposta sostitutiva dell’Irpef sui loro redditi esteri passa da 200 a 300mila euro all’anno e raddoppia da 25 a 50mila euro per i loro familiari.

NOTTURNI E FESTIVI

Si prevede un’imposta sostitutiva al 15%, entro il limite annuo di 1.500 euro. Esclusi premi di risultato e compartecipazioni agli utili. Lo sgravio è previsto per i dipendenti del settore privato entro un limite di reddito di 40mila euro (con riferimento al 2025). Sale 10 euro l’esenzione dal reddito dei ticket restaurant. Per i lavoratori del turismo è previsto un trattamento integrativo speciale “pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario” per i redditi fino a 40mila euro.