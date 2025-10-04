Bonus mamme, detrazioni per i figli, assegno unico e congedi più larghi: cosa c’è nella manovra 2026 per le famiglie

ROMA - Nel cantiere della prossima legge di Bilancio da 16 miliardi, oltre al corposo capitolo Irpef, con il taglio delle tasse per il ceto medio, spicca anche il capitolo dedicato a mamme e famiglie. È il tassello che deve tenere insieme due obiettivi spesso in tensione: dare un segnale sulla natalità e sulla conciliazione vita-lavoro, senza scardinare equilibri di finanza pubblica già fragili. La crescita fiacca e i margini stretti impongono interventi mirati più che maxi-riforme. Per questo il pacchetto sociale punta sul potenziamento di misure esistenti, rese più stabili e più leggibili per i beneficiari.

Bonus mamme

Bonus mamme "strutturale”

Il primo binario riguarda il bonus per le mamme lavoratrici, nato come incentivo di piccola taglia e ora destinato a crescere. L’assegno “da 40 euro” diventa il simbolo da ritoccare: il governo studia un incremento dell’importo e un allargamento della platea, per accrescere l’effetto sul reddito disponibile delle famiglie con figli e rendere la misura meno episodica. L’idea è semplice: se la spinta alla natalità passa anche dalla certezza dei sostegni, allora il bonus deve essere percepito come strutturale, non come un gettone una tantum.

Detrazioni per i figli, nuclei numerosi, assegno unico

Secondo binario, le detrazioni per i figli. Nel perimetro Irpef si ragiona su una rimodulazione che premi i nuclei numerosi e sostenga il secondo e il terzo figlio, con un’attenzione esplicita al ceto medio. Il punto politico è evitare “scalini” e disallineamenti fra strumenti diversi: detrazioni, bonus mamme, congedi, eventuali agevolazioni per spese scolastiche. L’armonizzazione con l’Assegno unico resta decisiva per non disperdere risorse e per dare ai genitori una bussola chiara su cosa spetta e quando.

Asili nido e congedi parentali (anche per i papà) stabilizzati

Terzo binario, asili nido e congedo parentale. Il governo indica la volontà di rendere strutturali le risorse su nidi e congedi, stabilizzarle anno per anno, superando la logica degli interventi a tiratura limitata. Qui l’impatto è duplice: servizi che funzionano significano occupazione femminile più alta e, insieme, minori ostacoli alla scelta di avere un figlio. Un impegno credibile sulla rete dei nidi – soprattutto al Sud e nelle aree interne – e un congedo più utilizzabile anche dai padri, valgono almeno quanto gli incentivi.

Gli effetti della manovra

Infine, la valutazione degli effetti. Il pacchetto famiglie nasce in un contesto in cui il Pil non avrà “spinte” dalla manovra e in cui euro forte e nuovi dazi internazionali pesano sulla crescita. Proprio per questo gli interventi sociali devono essere giudicati sulla loro capacità di cambiare comportamenti: più partecipazione femminile al lavoro, meno rinunce al secondo figlio, maggiore frequenza ai nidi. Indicatori chiari e monitoraggi trimestrali aiuterebbero a capire cosa funziona e cosa no, e a ricalibrare in corsa. In controluce, la scommessa politica è trasparente: concentrare risorse limitate su un pacchetto identitario – mamme, figli, lavoro – e chiedere al Paese un atto di fiducia. Se il bonus salirà, se le detrazioni saranno effettivamente più generose e se nidi e congedi diventeranno davvero strutturali, la manovra “leggera” potrà rivendicare un senso. Altrimenti resterà un elenco di buone intenzioni. La differenza, come sempre, la faranno i dettagli scritti nelle pieghe della legge di Bilancio.

Il nodo delle coperture finanziarie

Resta il nodo delle coperture, che arriveranno in larga misura dal contenimento della spesa e da riallineamenti di capitoli esistenti. La “dote dai tagli”, per definizione, non consente voli pindarici. E impone scelte nette: meglio pochi strumenti ben finanziati e stabili che un mosaico di micro-misure. La direzione dichiarata va in questo senso, ma la prova dei fatti verrà con i testi: criteri d’accesso, importi, durata, decorrenze.