Manovra 2025, le opposizioni scrivono a Fontana: “Stop agli emendamenti, impossibile esaminare il testo”

Roma, 15 dicembre 2024 – Tutte le opposizioni, ad eccezione di Azione, hanno scritto una lettera al presidente della Camera Lorenzo Fontana chiedendo di valutare l'inammissibilità dell'emendamento 2.62 all'AC 2112- bis alla manovra 2025 presentato ieri sera in commissione Bilancio. "Appare evidente – si legge nella missiva dei capigruppo di Pd, M5s, Iv e Avs in commissione – come la struttura estremamente eterogenea dell'emendamento comprometta significativamente la possibilità per i deputati di esprimere una scelta libera e consapevole sulla volontà legislativa".

Le opposizioni rimarcano che il contenuto di questo emendamento, in combinato con altri due del governo "dal contenuto ugualmente eterogeneo", "riscrivono sostanzialmente una buona parte della legge di bilancio, senza permettere una compiuta istruttoria legislativa da svolgere" secondo regolamento.

Secondo i quattro partiti di opposizione, infatti, "questa varietà di contenuti rende impossibile per i deputati valutare singolarmente ogni misura e manifestare il proprio consenso o dissenso su specifiche disposizioni. Essi sono chiamati a pronunciarsi sull'intero complesso normativo, pur potendo condividere solo parzialmente il contenuto dell'emendamento. Una tale impostazione non solo vincola indebitamente l'esercizio della volontà parlamentare, ma risulta anche in contrasto con i principi di chiarezza e trasparenza legislativa che dovrebbero caratterizzare l'attività normativa".

Il testo è firmato dai capigruppo della commissione Bilancio Ubaldo Pagano (Pd), Daniela Torto (M5s), Marco Grimaldi (Avs) e Mauro Del Barba (Iv).