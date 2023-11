Intervista a Cottarelli: “Siamo finiti nel limbo. Manovra correttiva? Improbabile nel 2024”

Roma, 23 novembre 2023 – Professor Cottarelli, la Commissione Ue ha dato il via libera alla manovra, sia pure con riserva. Che cosa significa concretamente per l’Italia?

"Siamo stati collocati in una sorta di “limbo“, ci sono alcuni numeri del Documento programmatico di bilancio fuori linea rispetto alle raccomandazioni di Bruxelles e altri, invece, che le rispettano. Siamo in una posizione intermedia fra i Paesi già in regola e altri, invece, che non hanno seguito le raccomandazioni della Commissione".

Ma che cosa potrebbe succedere?

"Il giudizio riguardava il rispetto delle raccomandazioni date dalla Commissione. La cosa più importante, però, sarà sapere se inizierà una “procedura di deficit eccessivo“ rispetto alle regole europee sui conti pubblici visto che, comunque, il nostro deficit l’anno scorso e quest’anno eccede abbondantemente il 3%. Questo giudizio arriverà nella tarda primavera del 2024".

Si prospetta una manovra correttiva?

"È presto per dirlo, ma sembra improbabile nel 2024. L’Ue chiede solo di apportare le opportune modifiche al bilancio. C’è tempo per farlo, non mi sembra una situazione drammatica".

Due Paesi su tre rischiano la procedura di infrazione.

"Non è la prima volta che succede. È il segno che i governi, dopo la fase del Covid, si sono lasciati un po’ andare con la spesa e il taglio delle tasse".

Nel giudizio della Commissione, la Francia sta messa peggio di noi. Che cosa ne pensa?

"È la prova la Commissione non fa distinzione e sbagliavano a considerarci come i “calimeri“ d’Europa, gli ultimi della classe per partito preso. Non è così. La Francia ha conti fuori linea ed è giusto che Bruxelles dia un giudizio negativo. Tutto qui".

Mal comune mezzo gaudio anche per l’Italia?

"Noi abbiamo un problema in più, quello del debito pubblico, il secondo più alto a livello europeo e il più alto se si guarda al debito detenuto dal settore privato. Il debito è alimentato dal deficit e nel 2024 il deficit sarà del 4,3%, ancora piuttosto alto. Vorrei ricordare che nel 2019, prima del Covid, eravamo all’1,6% senza che ci fossero manovre lacrime e sangue. Certo, abbiamo dovuto fronteggiare prima la pandemia e poi la crisi energetica. Ma ora non ci sono più queste emergenze e il debito è ancora molto alto".

Però c’è stato il Superbonus.

"Si dimentica spesso di dire che, grazie ai nuovi sistemi di contabilizzazionedi Eurostat, la maggior parte degli oneri, in termini di impatto sul deficit, si è spostata sul 2023".

Rischiamo davvero una procedura di infrazione?

"Questo lo capiremo in primavera. Ma se inizia una procedura per noi, saremo in buona compagnia e l’effetto “stigma“ sarà contenuto. E poi nessun Paese in passato è stato penalizzato finanziariamente dall’Europa per aver violato le regole sui conti pubblici. Il vero vincolo ci viene dai mercati finanziari più che dalle regole europee".

Bisognerà, però, anche fare i conti con la riforma del patto di Stabilità. Non sarebbe opportuno pensare a regole che favoriscano la crescita?

"A me sembra che la discussione stia andando nella direzione giusta, cioè stabilire Paese per Paese sentieri di risanamento dei conti pubblici. Qualcuno chiede di accompagnare il percorso con criteri e parametri più definiti. Mi sembra ragionevole, soprattutto se l’aggiustamento richiesto è limitato ai Paesi che non sono in recessione".

Ma fissare un tetto al 3% del deficit già nel 2024 potrebbe costare caro all’Italia in termini di manovra di aggiustamento. Che cosa risponde?

"Sono sicuro che il percorso sarà graduale e non così perentorio. Del resto, già il vecchio Patto di Stabilità è stato rigido solo sulla carta e ha offerto ai Paesi come l’Italia forti margini di flessibilità negli anni passati".

La presidente Bce, Christine Lagarde, ha gelato i mercati annunciando che i tassi resteranno sugli attuali livelli per molto tempo. Non sarebbe il caso di accelerare la discesa?

"Oggi l’inflazione è ancora sopra il 2% ed è quindi normale che la Bce mantenga alta la guardia. Ma credo che nei prossimi 4-5 mesi ci possa essere una prima riduzione dei tassi".

Per iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui