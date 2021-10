Roma, 26 ottobre 2021 - Il governo si appresta a prorogare in manovra opzione Donna e Ape Social. E' quanto emerge dall'incontro a Palazzo Chigi fra il presidente del Consiglio Mario Draghi e i sindacati. Faccia a faccia chiave per la trattativa sulla legge di Bilancio, che fatica a sbloccarsi, in particolar modo sul tema pensioni. I confederati, interlocutori più intransigente del governo, hanno bocciato le linee guida contenute nel Documento programmatico di Bilancio. L'obiettivo del colloquio di oggi è raggiungere un'intesa. "Se troveremo un muro, siamo pronti alla mobilitazione - avvertiva stamani Sbarra (Cisl) - il governo ritrovi un metodo di confronto più strutturato con noi" L'incontro è cominciato poco dopo le 18.

Ape social

Draghi avrebbe confermato ai sindacati che la misura Ape social, l'anticipo pensionistico per i lavori gravosi, verrebbe rafforzata con l'ampliamento delle categorie beneficiarie.

Tasse

Intanto da fonti del governo trapela un'ulteriore indiscrezione sul fronte fisco: dovrebbe essere confermato il fondo ad hoc per il taglio delle tasse, un 'tesoretto' di 8 miliardi la cui destinazione verrà poi più concretamente decisa in Parlamento.

Pensioni anticipate, si allarga la platea

Non c'è solo il nodo pensioni da risolvere (serve superare Quota 100 ma evitare lo scalone che il ritorno alla legge Fornero comporterebbe). L'esecutivo deve trovare una quadra anche su altri temi chiave, come reddito di cittadinanza - che va rivisto - e il Superbonus (estendere o meno il beneficio alle monofamiliari?). Il tempo stringe: l'esecutivo Draghi è chiamato giovedì 28 ottobre ad approvare il testo della legge di Bilancio da inviare poi, al più presto, al Parlamento. La manovra deve infatti ricevere l'ok definitiva dell'Aula a dicembre.

L'incontro Draghi-Salvini

Ieri Draghi e Salvini - scoglio duro interno alla stessa maggioranza - hanno discusso di pensioni e fisco. Ne parla oggi il deputato leghista Durigon: "E' stato un incontro per trovare soluzioni. C'era un indirizzo iniziale da parte del governo che voleva superare ogni ipotesi di flessibilità di Quota 100, oggi c'è la possibilità di ottemperare con delle quote che possano dare delle risposte".

Letta: continuità per i bonus

Contrario alle quote il Pd invece. Sintetizza, ma senza entrare in dettaglio, la posizione dem Enrico Letta che dice "avanti nel sostegno al governo Draghi". Il segretario spiega che fra le priorità del Partito Democratico c'è la riduzione delle tasse sul lavoro. Sulle pensioni osserva che "il sistema delle quote non è quello giusto, ma servono meccanismi di flessibilità". Ed è fondamentale la "continuità sui bonus".