Bruxelles, 20 novembre 2019 - Semaforo verde dalla Commissione Ue alla manovra economica 2020 dell'Italia, anche se Bruxelles sottolinea i "rischi di non rispetto del Patto di stabilità". "Tali rischi si riferiscono sia alla insufficiente riduzione dell'elevato livello del debito pubblico, sia alla prevista deviazione significativa dal percorso di aggiustamento verso il rispettivo obiettivo di bilancio a medio termine", fa presente la Commissione, i cui rilievi valgono anche per Belgio, Spagna e Francia.

DOMBROVSKIS - Il giudizio riguarda in totale otto Stati membri dell'area dell'euro (gli altri sono Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Finlandia), come ha evidenziato il vice-presidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis. Quest'ultimo ha chiesto all'Italia di adottare "le misure necessarie" a mettesi in conformità il Patto di Stabilità e Crescita nell'ambito dell'approvazione della legge di bilancio in Parlamento.

Dombrovskis ha sottolineato che tra i casi di rischio di "non conformità" con le regole, quelli che "preoccupano di più sono quelli con livelli di debito che sono alti e non ridotti a velocità sufficiente. Belgio, Spagna e Francia hanno ratio di debito-Pil molto alte, di quasi il 100%. L'Italia eccede il 136%". Senza correzioni - ha aggiunto - nel 2020 questi Paesi non rispetteranno "la regola del debito". Il vicepresidente della Commissione ha accusato Italia, Belgio, Spagna e Francia "di non aver usato in modo sufficiente il periodo economico favorevole per mettere le finanze pubbliche in ordine". Il fatto che per il 2020 non ci siano aggiustamenti fiscali significativi o, nel caso dell'Italia, sia prevista un'espansione fiscale "è preoccupante perché i livelli di debito molto alti limitano la capacità di rispondere agli choc economici e alle pressioni dei mercati", ha detto Dombrovskis.

L'esecutivo Ue tornerà a valutare i conti pubblici in primavera.