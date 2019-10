Roma, 31 ottobre 2019 - L'ultimo tema caldo a proposito di legge di Bilancio è la stretta sulle auto aziendali. All'indomani dell'intesa in seno al governo sull'ultima bozza della manovra 2020, si accende il dibattito sulla norma contenuta nel testo che interviene sulle auto concesse in uso 'promiscuo' ai dipendenti, un tipo di fringe benefit, beneficio accessorio corrisposto a particolari categorie di lavoratori dipendenti citato in busta paga. Dal prossimo anno le auto aziendali saranno tassate per l'intero valore mentre attualmente concorrono alla formazione del reddito per il 30%. Il balzello non riguarderà i veicoli in uso ad "agenti e rappresentanti di commercio", per cui continuerà a valere lo sconto.

La misura, che garantirebbe in Bilancio un'entrata di 513 milioni, è invisa all'opposizione ma anche a Italia Viva, che annuncia battaglia in Aula. "Sulle auto aziendali il Gruppo si impegnerà in Parlamento per eliminare anche questa inutile tassa che danneggia lavoratori e aziende - twitta il senatore di Italia Viva, Eugenio Comincini, componente della commissione Bilancio di Palazzo Madama -. Abbiamo fatto questo Governo per evitare nuove tasse: dopo IVA, gasolio, cedolare secca, tax cellulari, sistemeremo anche questa". La linea è quella di Matteo Renzi che già ieri prometteva: "Abbiamo bloccato aumento IVA e tasse sui cellulari: adesso lavoreremo su zucchero e auto aziendali".

Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa (M5S) si affretta a precisare che la tassa sulle auto "non è su tutte le aziende, solo le più grosse - afferma a 'Un Giorno da Pecora', su Rai Radio1 -. Abbiamo aumentato un po' la tassazione sul fringe benefit e solo oltre un certo numero di auto". Ma Aniasa, l'Associazione che in Confindustria rappresenta il settore del noleggio veicoli, fa i conti: "Sono due milioni le auto aziendali che saranno colpite dalla stretta fiscale inserita in manovra, circa l'80% del totale, visto che dovrebbero essere ricomprese solo quelle assegnate alla singola persona, al singolo lavoratore". Aniasa esprime "totale contrarietà" verso la stangata prevista in legge di Bilancio. Così "si uccide il settore dell'auto e si penalizzano i lavoratori".

Anche Federmanager stigmatizza l'intervento fiscale che "mortifica il lavoro dipendente e, ovviamente, penalizza ulteriormente la categoria, che già versa contributi cospicui alle casse pubbliche e sostiene sensibilmente tutto il welfare, a partire dal sistema previdenziale".