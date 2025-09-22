Maire apre le porte a famiglie, amici e studenti in tutto il mondo

Roma, 22 settembre 2025 – Da Milano a Houston, da Roma a Mumbai, le sedi di Maire hanno aperto ieri le proprie porte coinvolgendo oltre 6 mila persone tra giovani, famiglie e amici dei propri dipendenti, trasformando gli uffici in un ambiente condiviso e ricco di stimoli. Un’iniziativa globale pensata per rafforzare il senso di comunità, valorizzare le persone e intensificare il legame tra azienda e territorio, puntando su sostenibilità, innovazione e inclusione. Per accogliere i dipendenti e le loro famiglie, le sedi si sono trasformate in luoghi di festa e scoperta, con laboratori interattivi sulla salute sicurezza e ambiente (Hse), attività educative nelle materie Steam, nonché spazi dedicati al gioco e alla creatività per i più piccoli. Durante tutta la giornata, i visitatori hanno inoltre potuto esplorare i corner tematici: dallo spazio dedicato ai percorsi professionali in azienda, fino all’esposizione di opere tratte dal volume fotografico in-genium e alle stanze immersive in cui, attraverso i podcast, si è data voce al patrimonio storico ingegneristico di Maire grazie ai racconti selezionati dal concorso di scrittura creativa organizzato da Fondazione Maire– Ets.

La partnership con il Festival Internazionale dell’Ingegneria

In particolare, la sede di Milano è stata partner del Festival Internazionale dell’Ingegneria 2025, organizzato dal Politecnico di Milano, con un ciclo di talk dedicato agli istituti superiori e alle università, per ispirare e orientare le nuove generazioni, esplorando le possibilità di carriera nel mondo Maire in ambito tecnologico ed esecutivo. Tra gli appuntamenti, infatti, interviste con professionisti Maire, condotte da Marcello Ascani, creator e imprenditore, per una puntata ldi Imbucato in Maire live e una di Actually live con Riccardo Haupt, Ceo di Chora & Will Media, su circolarità e sostenibilità. “Questa grande iniziativa è l’espressione concreta della nostra volontà di mettere le persone al centro, di aprirci al dialogo con le nuove generazioni e di condividere con le famiglie il cuore pulsante di Maire – ha dichiarato il presidente e fondatore Fabrizio Di Amato –. Il nostro primo Open Day incarna la visione di un Gruppo aperto, inclusivo e sempre orientato al futuro”.

Un Gruppo in forte espansione

Il fatturato del Gruppo Maire è in forte crescita: i ricavi semestrali 2025 sono stati di circa 3,4 miliardi di euro (+31,3% rispetto al 2024) e si attende una crescita annua per il 2025, con previsioni di fatturato tra i 6,8 e i 7 miliardi di euro. Per l'anno 2024, i ricavi sono stati di 5,9 miliardi di euro, mentre nel 2023 si sono attestati a 4,2595 miliardi di euro. Le previsioni 2025 del gruppo parlano di ricavi compresi fra 6,8 e 7 miliardi di euro. Nei primi sei mesi del 2025, Maire ha acquisito nuovi ordini per 5,6 miliardi di euro, portando il portafoglio ordini a 15,7 miliardi di euro.