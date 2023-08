Magic, vendita da record: 2,6 milioni per una carta del Signore degli Anelli

Roma, 9 agosto 2023 – È stata comprata per un valore a sei zeri la sola copia presente in tutto il mondo de L’Unico Anello l’esemplare del gioco di carte Magic, che fa parte della nuova espansione “Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo”, un set divenuto popolarissima tra i fan, e non solo. La carta è stata comprata dal rapper americano Post Malone al prezzo incredibile di 2.6 milioni di dollari.

L’anello di Sauron

In mezzo alle tante carte presentate dall’editore Wizard of the Coast per l’ultimo set dedicato alla trilogia di Tolkien, l’Anello è stato il solo esemplare ad essere stampato, divenendo subito l'obiettivo principale di ogni collezionista e il sogno di ogni appassionato.

Fedele all’anello di Sauron, questa carta è scritta in elfico ed è presente nella sola versione inglese dei Collector's Booster. L'illustrazione della carta è stata realizzata dall'artista finlandese Veli Nyström.

A inizio luglio la carta era già stata sbustata, ma per diverse settimane non si è saputo il nome del fortunato giocatore. Poi, la rivelazione: ad aver trovato la carta è stato l’americano Brook Trafton, 36 anni, che ha pubblicato sul suo profilo TikTok un video in cui tiene tra le mani tremanti una bustina di plastica con dentro la speciale carta.

Trafton ha fatto subito valutare e gradare la carta. Il grading è un processo in cui delle agenzie riconosciute certificano l’originalità di un articolo, dalle carte da gioco ai fumetti. Più le condizioni di un oggetto sono ottimali, più si accresce il suo valore. La carta dell’Unico Anello ha ottenuto 9 punti su una scala di 10 ed è stata valutata 2.6 milioni.

Black Lotus in versione Alpha

Sempre restando nel mondo Magic, la carta forse più leggendaria è il Black Lotus, un artefatto così raro da essere diventato un Santo Graal tra i collezionisti. Nel 2019, la carta nella sua prima versione del 1993 è stata venduta a 166mila dollari, ma la cifra è aumentata nel tempo, tant’è che a marzo 2023 un Black Lotus, sempre nella sua versione Alpha, è stato battuto all’asta per 500mila dollari.

Nel mondo Yu-Gi-Oh!

Non solo Magic, anche altri giochi di carte hanno esemplari estremamente rari, come Mago Nero e Drago Bianco Occhi Blu del mondo Yu-Gi-Oh!. Il loro valore dalla primissima espansione, in perfette condizioni, ha superato gli 80.000 dollari l'una. Ma c’è una carta ancora più rara: è l'edizione premio del primissimo torneo di Yu-Gi-Oh!, datato 1999. Si tratta del Glorioso Soldato Nero stampata addirittura nell'acciaio inossidabile. Si dice ne esistano pochissime copie, e una di esse è stata messa in vendita nel 2013, dal suo vincitore originale, per addirittura 20 milioni di dollari.

I Santo Graal dei Pokémon

Anche nel gioco di carte Pokémon sono presenti carte che hanno raggiunto prezzi incredibili nel tempo. Tra le più costose sicuramente Blastoise, stampata nel 1998. Ne esistono due copie in tutto il mondo, una delle quali è stata venduta nel 2021 al prezzo di 360mila dollari. La seconda carta più costosa è Charizard Olografico Shadowless, dal valore di 420mila dollari. Questa carta ha retto a svariate ristampe, sempre accolte a gran voce, cosa che ne ha frenato in parte l'aumento, ma che non ne ha scalfito il valore base. Questa versione viene definita "Shadowless" perché non ha le "ombre" sui bordi dell'artwork.

La carta Pokémon più costosa supera di parecchi gradini la seconda, con un valore attuale di 5.275.000 dollari: è Pikachu Holo illustratr. Un esemplare della carta è stato comprato di recente dallo Youtuber Logan Paul. L’aspetto interessante di questa carta è che, in realtà non ha abilità o valore reali negli ambienti competitivi dei tornei, ma semplicemente si congratula con il vincitore e lo riconosce come un illustratore di carte Pokémon ufficialmente autorizzato.