MadeInAdd presenta Maddie, l’AI italiana che rivoluziona la stampa 3D

MadeInAdd, startup italiana nata come progetto congiunto tra CDP Venture Capital, Gruppo Dumarey e FOMAS Group, ha presentato a Milano “Maddie”, il primo AI Agent pensato per semplificare e accelerare l’adozione della manifattura additiva nel settore industriale italiano. Il lancio è avvenuto durante l’evento “Shaping the Present of Additive Manufacturing” presso lo spazio Design Tech di Milano Certosa, segnando una tappa importante nella transizione verso la manifattura digitale 5.0.
Un’intelligenza artificiale per la stampa 3D
Maddie rappresenta una rivoluzione tecnologica perché consente di passare da un’idea a un componente 3D in pochi passaggi. L’AI è in grado di elaborare input di vario tipo – da disegni bidimensionali a semplici fotografie – per generare modelli pronti per la produzione additiva.
Attraverso la piattaforma MadeInAdd, Maddie fornisce soluzioni personalizzate su materiali, tecnologie di stampa, tempi e costi, rendendo accessibile la manifattura 3D anche a chi non ha competenze tecniche specifiche.
Il contesto della trasformazione industriale
Secondo i dati citati da MadeInAdd, il settore della manifattura additiva vale oggi circa 25 miliardi di dollari a livello globale e supererà i 100 miliardi entro il 2032, con una crescita annua vicina al 24%. In Italia il valore previsto entro il 2030 è di 2 miliardi di dollari, un potenziale enorme per un Paese che mantiene la seconda posizione manifatturiera in Europa.
Tuttavia, solo l’8,2% delle aziende italiane utilizza soluzioni basate su intelligenza artificiale, contro una media europea superiore al 15%. Maddie nasce proprio per colmare questo gap, offrendo alle PMI strumenti semplici per esplorare le potenzialità della produzione additiva.
Tecnologia e semplificazione
Alla base di Maddie c’è una piattaforma software proprietaria sviluppata interamente in Italia, con modelli di machine learning, algoritmi di “costificazione automatica” e processi ottimizzati per la produzione 3D.
Tra le funzioni più innovative ci sono il modulo “2D to 3D”, che permette di generare modelli tridimensionali a partire da semplici schizzi, e i nuovi “check geometrici” automatici, in grado di anticipare criticità e suggerire materiali o tecnologie ottimali. L’obiettivo dichiarato da MadeInAdd è ridurre tempi e complessità, trasformando la produzione digitale in un’esperienza accessibile anche ai non specialisti.
Dalla startup al sistema industriale
MadeInAdd, attiva dal 2024, si distingue per un modello end-to-end che unisce consulenza ingegneristica, realizzazione del componente e gestione della supply chain digitale. L’azienda serve settori diversificati — dall’aerospazio all’automotive, fino al medicale e all’interior design — collaborando con più di 300 realtà industriali. Con l’introduzione di Maddie, la società compie un passo decisivo verso la manifattura 5.0, dove intelligenza artificiale e capacità produttiva umana convivono in equilibrio.
Un cambio di paradigma per la manifattura italiana
Come ha spiegato Andrea Gorlezza, CEO di MadeInAdd, Maddie è il risultato di anni di ricerca e rappresenta “una rivoluzione per la manifattura, perché consente di trasformare uno schizzo o un file 2D in un prototipo in pochi clic, mantenendo elevata la precisione ingegneristica”. Il risultato è una piattaforma più veloce, efficiente e aperta all’intero ecosistema dell’innovazione, capace di unire architetti, ingegneri e aziende in un unico flusso operativo.