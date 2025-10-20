MadeInAdd presenta Maddie, l’AI italiana che rivoluziona la stampa 3D

MadeInAdd, startup italiana nata come progetto congiunto tra CDP Venture Capital, Gruppo Dumarey e FOMAS Group, ha presentato a Milano “Maddie”, il primo AI Agent pensato per semplificare e accelerare l’adozione della manifattura additiva nel settore industriale italiano. Il lancio è avvenuto durante l’evento “Shaping the Present of Additive Manufacturing” presso lo spazio Design Tech di Milano Certosa, segnando una tappa importante nella transizione verso la manifattura digitale 5.0.​

Un’intelligenza artificiale per la stampa 3D

Maddie rappresenta una rivoluzione tecnologica perché consente di passare da un’idea a un componente 3D in pochi passaggi. L’AI è in grado di elaborare input di vario tipo – da disegni bidimensionali a semplici fotografie – per generare modelli pronti per la produzione additiva.

Attraverso la piattaforma MadeInAdd, Maddie fornisce soluzioni personalizzate su materiali, tecnologie di stampa, tempi e costi, rendendo accessibile la manifattura 3D anche a chi non ha competenze tecniche specifiche.​

Il contesto della trasformazione industriale

Secondo i dati citati da MadeInAdd, il settore della manifattura additiva vale oggi circa 25 miliardi di dollari a livello globale e supererà i 100 miliardi entro il 2032, con una crescita annua vicina al 24%. In Italia il valore previsto entro il 2030 è di 2 miliardi di dollari, un potenziale enorme per un Paese che mantiene la seconda posizione manifatturiera in Europa.

Tuttavia, solo l’8,2% delle aziende italiane utilizza soluzioni basate su intelligenza artificiale, contro una media europea superiore al 15%. Maddie nasce proprio per colmare questo gap, offrendo alle PMI strumenti semplici per esplorare le potenzialità della produzione additiva.​

Tecnologia e semplificazione

Alla base di Maddie c’è una piattaforma software proprietaria sviluppata interamente in Italia, con modelli di machine learning, algoritmi di “costificazione automatica” e processi ottimizzati per la produzione 3D.

Tra le funzioni più innovative ci sono il modulo “2D to 3D”, che permette di generare modelli tridimensionali a partire da semplici schizzi, e i nuovi “check geometrici” automatici, in grado di anticipare criticità e suggerire materiali o tecnologie ottimali. L’obiettivo dichiarato da MadeInAdd è ridurre tempi e complessità, trasformando la produzione digitale in un’esperienza accessibile anche ai non specialisti.​

Dalla startup al sistema industriale

MadeInAdd, attiva dal 2024, si distingue per un modello end-to-end che unisce consulenza ingegneristica, realizzazione del componente e gestione della supply chain digitale. L’azienda serve settori diversificati — dall’aerospazio all’automotive, fino al medicale e all’interior design — collaborando con più di 300 realtà industriali. Con l’introduzione di Maddie, la società compie un passo decisivo verso la manifattura 5.0, dove intelligenza artificiale e capacità produttiva umana convivono in equilibrio.​

Un cambio di paradigma per la manifattura italiana

Come ha spiegato Andrea Gorlezza, CEO di MadeInAdd, Maddie è il risultato di anni di ricerca e rappresenta “una rivoluzione per la manifattura, perché consente di trasformare uno schizzo o un file 2D in un prototipo in pochi clic, mantenendo elevata la precisione ingegneristica”. Il risultato è una piattaforma più veloce, efficiente e aperta all’intero ecosistema dell’innovazione, capace di unire architetti, ingegneri e aziende in un unico flusso operativo.