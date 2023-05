Made in Umbria

Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha citato come esempio positivo di workers buyout (parlando di risparmio energetico) un’altra cooperativa umbra, la ‘Ceramiche Noi’ di Città di Castello. Durante la scorsa estate lo stabilimento ha infatti anticipato i turni giornalieri al mattino per sfruttare al massimo la luce solare e ottenere un risparmio energetico. Ora i dirigenti della cooperativa stanno pensando di investire per trasformare i forni alimentati a metano in alimentazione a gpl.