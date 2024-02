Zucchetti sviluppa le tecnologie per fare il pieno alle auto elettriche

ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI nasce nel 1985 nel cuore della Toscana, a Valdarno aretino, come Software House. Grazie all’imprinting innovativo del suo fondatore, Fabrizio Bernini (nella foto sopra), oggi Presidente dell’azienda, si afferma anche nei mercati internazionali della robotica, dell’automazione e delle energie rinnovabili. Oggi l’azienda si contraddistingue sui mercati in cui opera per le soluzioni innovative, Smart e Green, che integrano le più avanzate tecnologie. In particolare, la Divisione Green Innovation si è focalizzata molto sullo sviluppo e sulla crescita nel mercato del fotovoltaico, diventando protagonista della transizione energetica e della sostenibilità. Nel 2015 la divisione inizia ufficialmente il suo percorso nel settore energie rinnovabili; grazie ad una visione strategica di lungo periodo che anticipa l’avviarsi della transizione energetica unita ad una valorizzazione delle competenze tecniche e trasversali, ZCS con il brand Azzurro sono oggi leader del mercato in Italia, ed impegnati in una fase di internazionalizzazione (o penetrazione dei mercati europei.)

La Green Innovation Division di Zucchetti Centro Sistemi (ZCS) distribuisce soluzioni innovative per il risparmio energetico sia delle persone, che delle imprese. Il core business di questa divisione, dove operano 80 persone, di cui 25 ingegneri, sono software altamente performanti e inverter fotovoltaici, sistemi di accumulo intelligenti, stazioni di ricarica per auto elettriche e sistemi di monitoraggio per massimizzare l’indipendenza energetica in ambito residenziale, commerciale e industriale. Come spiega Averaldo Farri (nella foto in basso), direttore della divisione Green Innovation di ZCS "la nostra forza è quella di aver sviluppato una filiera tutta italiana sul controllo delle macchine e sul software delle reti elettriche. Noi abbiamo sviluppato in questi anni un software che consente il monitoraggio per il funzionamento corretto delle energie rinnovabili". Quella per le rinnovabili e per il fotovoltaico è molto più che una passione per ZCS, che opera in tutta Italia grazie a 650 partner certificati. "Abbiamo una rete molto vasta di installatori che lavorano con noi e diamo servizi di alto valore sia nel supporto post vendita, sia nel controllo dell’energia prodotta. I nostri clienti sono privati o industrie", spiega Farri. Se l’energia prodotta dai pannelli fotovoltaici è superiore a quella per autoconsumo può essere immessa nella rete. Zucchetti Centro Sistemi ha messo a punto un sistema molto raffinato di gestione del power factor. "Nel caso in cui la rete non abbia bisogno di tanta energia possiamo diminuire la potenza e generare con i pannelli meno energia, quindi immettere in rete solo la quantità che occorre. E’ un lavoro che fanno i software dei nostri inverter", spiega il direttore della divisione green innovation di Zucchetti Centro Servizi, Farri.

ZCS Azzurro è l’inverter di ultima generazione che coniuga l’intelligenza informatica e smart alla più avanzata tecnologia elettronica, per dar vita ad un nuovo concetto di inverter fotovoltaico. Le soluzioni ZCS Azzurro sono dedicate ai settori residenziale, commerciale e industriale, e, grazie all’esperienza e all’applicazione di tecnologie intelligenti, consentono un controllo costante dell’impianto, per un’ottimizzazione delle prestazioni finalizzata al raggiungimento dell’efficienza energetica e all’attenzione ai temi della sostenibilità. ZCS Azzurro è inoltre in grado di garantire un servizio completo di consulenza e assistenza sia in fase di progettazione che nel post vendita, così da garantire un elevato e costante livello di prestazioni e di accompagnare gli utenti nel nuovo percorso di transizione energetica. La gamma dei prodotti ZCS Azzurro è molto ampia e si compone di oltre 100 modelli diversi tra inverter, storage e dispositivi di ricarica. "Nel 2024 vogliamo confermare le novità che abbiamo lanciato nel 2023 e dotarle di ulteriori funzionalità che le rendano ancora più performanti", spiega Farri. Ciò che propone oggi la divisione che dirige Farri sono soluzioni di qualità, accompagnate da servizi altrettanto performanti, e con un ciclo di vita che impatta sempre di meno sull’ambiente. "In questa direzione, recentemente abbiamo completato i primi studi sul ciclo vita dei nostri prodotti. Tra qualche anno sarà obbligatorio dichiarare le emissioni di anidride carbonica associate ai prodotti dalla loro produzione allo smaltimento degli stessi. Noi abbiamo già oggi primi risultati, altamente positivi", aggiunge Averaldo Farri. L’azienda ha infatti completato lo studio del Life Cycle Assessment su alcuni prodotti. Risultato? Si ripagano, da un punto di vista di sostenibilità ambientale, in pochissimi mesi. Un’ulteriore riprova è dell’impegno costante che chi lavora nel mondo delle rinnovabili deve avere nel ridurre l’impatto ambientale di prodotti e processi.

Gli inverter oggi raggiungono già efficienze al 99%, quindi da un punto di vista tecnologico il mercato offre prodotti ad altissimo livello. L’evoluzione di inverter e storage passa da servizi e software. Proprio su questo si è specializzata Zucchetti Centro Sistemi, sul monitoraggio puntuale, su software e assistenza, tasselli che migliorano l’experience di installatori e clienti finali e che permettono all’azienda di essere competitiva. "Produrre apparecchiature elettroniche in Europa è oggi piuttosto complicato, non solo per una questione di prezzi, ma soprattutto di reperimento di materie prime. Le competenze e i mezzi si sono spostati altrove e la manifattura asiatica è oggi molto più della nostra. Riteniamo però che il valore aggiunto dei nostri prodotti risieda soprattutto nel continuo sviluppo dell’intelligenza integrata a bordo degli stessi, un aspetto che implementiamo continuamente attraverso una fitta filiera europea".