Zucchetti. Centro Sistemi, la sostenibilità è in prima linea

ESSERE SOSTENIBILI significa non solo adottare politiche ambientali responsabili, ma anche promuovere un approccio etico a livello sociale, economico e finanziario. E Zucchetti Centro Sistemi (ZCS), leader dell’innovazione tecnologica, fa della sostenibilità il proprio valore distintivo. Attraverso la Green Innovation Division, infatti, Zucchetti Centro Sistemi distribuisce il brand ZCS Azzurro, una gamma completa di inverter fotovoltaici, sistemi di accumulo e stazioni di ricarica per veicoli elettrici. ZCS Azzurro rappresenta quindi un’energia affidabile e condivisa, sempre vicina ai propri clienti, distributori e installatori. La Green Innovation Division di Zucchetti Centro Sistemi nasce nel 2015 ed oggi conta oltre 1 milione di impianti installati, per oltre 7 GW di potenza e più di 2,5 GWh di capacità di storage.

La Green Innovation Division di ZCS ha il suo quartier generale a Terranuova Bracciolini in provincia di Arezzo, afferma l’ingegner Riccardo Filosa (nella foto in basso), Sales Director della Divisione, con circa un centinaio di risorse e una produzione dislocata in Cina con una partnership locale – indispensabile per essere competitivi – realizza oltre 200 milioni di euro di ricavi. Ricavi realizzati sia in Italia sia in tutta Europa e nel Nord Africa con la produzione e distribuzione B2B a utilities e installatori innanzitutto di inverter per gli impianti fotovoltaici.

Si tratta, spiega il Sales Director della Green Innovation Division di Zucchetti Centro Sistemi, dei dispositivi che ricevono l’energia prodotta dai pannelli solari e la trasformano in energia elettrica utilizzabile per le applicazioni quotidiane di una casa, un ufficio o una fabbrica. I sistemi di accumulo servono invece, come dice la parola, ad accumulare nelle batterie l’energia prodotta che non viene utilizzata in quel momento. Infine, ZCS Azzurro opera anche nel dinamico mercato delle stazioni di ricarica per i veicoli elettrici. Fiore all’occhiello è il Centro Analisi e Riparazioni ZCS Azzurro, inaugurato a giugno 2024, ma in attività qualche mese prima, il Centro, realizzato su una superficie di 3600 metri quadrati e una capacità di 20mila pezzi/anno, sottolinea sempre l’ingegner Filosa, garantisce una gestione efficiente delle richieste con ben 2000-2500 chiamate gestite ogni settimana circa mille ticket settimanali. Una struttura all’avanguardia, quindi, che presenta il valore aggiunto di essere dotata delle stesse apparecchiature di collaudo delle linee di produzione e quindi può offrire i vantaggi di ottimizzare il servizio e la qualità, diagnosi e analisi dei guasti più accurate e l’implementazione di azioni correttive nel processo produttivo.

I vantaggi di ZCS Azzurro rispetto ai competitor internazionali annoverano anche la capillare presenza in Italia, grazie a una rete di distribuzione specializzata e installatori certificati. Una garanzia estendibile fino a 10 anni, per una maggiore sicurezza dell’investimento. La formazione continua per installatori e progettisti, rafforzando il rapporto diretto con il mercato e la consulenza pre-vendita per il supporto alla rete B2B. Inoltre un’assistenza post-vendita dedicata, per garantire un servizio rapido ed efficace. Importante per un brand come ZCS Azzurro, che sarà presente alla prossima fiera KEY di Rimini dal 5 al 7 marzo per presentare l’intera gamma di soluzioni per il settore fotovoltaico, è anche e soprattutto il valore delle certificazioni ambientali. Del resto, avverte il Sales Director della Green Innovation Division di Zucchetti Centro Sistemi, sarebbe un controsenso essere un’impresa che opera nel settore delle energie rinnovabili e non essere un’impresa sostenibile.

Per questo un anno e mezzo fa è stato avviato il processo per la certificazione dei prodotti con un’analisi LCA su tutta la gamma prodotti e la certificazione EPD già ottenuta su alcuni modelli e in fase di estensione all’intera linea entro la fine di quest’anno. Certificazioni che hanno mostrato come i primi prodotti analizzati siano in grado entro un anno di ripagare l’emissione di CO2 prevista per l’intera loro vita dalla produzione alla gestione e persino, per alcuni prodotti, si parla di media da un mese ad alcuni mesi.

Si tratta, conclude l’ingegner Filosa, di un risultato raggiunto con due anni di anticipo rispetto alle prescrizioni di legge perseguendo obiettivi chiave come la sostenibilità ambientale – che vede anche l’autoproduzione energetica di tutti gli edifici di Zucchetti Centro Sistemi e la riduzione dei consumi di carta e plastiche –, l’eccellenza e affidabilità dei prodotti, l’efficienza delle risorse e la consapevolezza ambientale. Obiettivi che vedono la Green Innovation Division di ZCS impegnata anche in un 2025 che s’annuncia come un anno di consolidamento dei risultati dopo anni di crescita a due cifre e l’inevitabile rallentamento del mercato con la fine dei superbonus, ma con la consapevolezza che comunque il percorso verso una sempre maggiore implementazione delle energie rinnovabili non possa interrompersi.