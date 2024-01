WindTre partner dei comuni nella smart revolution

"LA NOSTRA AZIENDA si propone come un advisor a fianco delle amministrazioni locali, un abilitatore in grado di disegnare insieme la transizione digitale green delle città italiane e di estendere, rafforzare e modernizzare le infrastrutture in un’ottica sostenibile e inclusiva. Grazie ad una rete di ultima generazione e a competenze specifiche maturate dall’esperienza sul campo, potranno essere valutate una serie di implementazioni smart personalizzate in base alle esigenze del territorio", dice Stefania Matrone (nella foto sopra a sinistra), direttrice Transformation & Development Office e Sustainbility Ambassador di WindTre. L’azienda multiservizio leader in Italia nelle telecomunicazioni mobili, attraverso la sua rete mobile Top Quality e i servizi di connettività a banda ultra-larga, offre soluzioni innovative in tutto il territorio nazionale.

La tecnologia è la chiave per una maggiore inclusione e per migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone. Per questo WindTre vuole raggiungere significativi risultati nell’ambito delle 3 dimensioni Esg, Environmental, Social and Governance, in linea con l’Agenda Onu 2030. Per WindTre, in particolare, sono fondamentali 10 obiettivi, concreti, misurabili e integrati con le attività di business, frutto di un percorso che ha coinvolto tutte le aree organizzative e i principali stakeholder. Uno dei dieci goal del piano di sostenibilità WindTre è mettere il digitale al servizio delle smart city e disegnare insieme alle amministrazioni locali la trasformazione urbana delle città italiane per migliorare l’ambiente, la salute e la qualità della vita delle persone. Per questo WindTre supporta l’evoluzione delle città in Smart City, ecosistemi al fianco delle pubbliche amministrazioni per aiutarle a rispondere alle esigenze dei cittadini. Una Smart City si realizza con lo sviluppo di competenze digitali e con soluzioni tecnologiche personalizzate in base alle caratteristiche del territorio. La città smart include servizi per la digitalizzazione delle infrastrutture, per il risparmio energetico e la riduzione dell’impatto ambientale, per la sicurezza, per la gestione della mobilità e per il wifi pubblico. Attualmente sono oltre 20 i comuni che hanno aderito al piano Smart City di WindTre, siglando dei protocolli d’intesa per supportare la transizione delle proprie città. In quest’ambito, di recente l’azienda ha lanciato anche la “Smart City Transformation Academy“, iniziativa che pone le pubbliche amministrazioni al centro di un processo di innovazione del territorio, in cui si richiede di individuare soluzioni e tecnologie volte all’efficienza e alla sostenibilità ambientale. Ad esempio Mobility Analytics consente di effettuare analisi significative e accurate per comprendere i flussi e le abitudini di cittadini e turisti in relazione all’esigenza di mobilità.

Alla fine del 2021 WindTre ha lanciato il progetto Borghi Connessi all’interno del suo piano di responsabilità sociale, un programma di sostenibilità in linea con l’Agenda 2030. Borghi Connessi ha l’obiettivo di accompagnare la crescita dei piccoli comuni italiani, grazie a connettività e tecnologie smart. Il programma, diretto da Alberto Pietromarchi (nella foto sopra a destra), Wholesale Director e Sustainability Ambassador di WindTre, è nato per aiutare i piccoli borghi a superare gli ostacoli culturali che talvolta frenano la diffusione delle nuove tecnologie ed innescare un viaggio verso un nuovo sviluppo più sostenibile. Borghi Connessi ha quattro aree di intervento: educazione, implementazione delle rete mobile e fissa, sviluppo di servizi dedicati alla collettività e consulenza sui fabbisogni tecnologici specifici.