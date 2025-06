Wash Out. Il lavaggio auto a domicilio digitale ed ecosostenibile

UN APPROCCIO DIGITAL, GREEN e safe. È quello, innovativo, che aveva portato nel 2016 alla nascita di Wash Out, la prima società di lavaggio auto a domicilio ed ecosostenibile. Da allora, sia per il mondo business – compagnie di noleggio auto, concessionari e flotte aziendali – sia per i privati, Wash Out consente un servizio di lavaggio di auto e moto a domicilio, che l’utente può richiedere in qualunque luogo come la propria abitazione, l’ufficio o un parcheggio, tramite l’app proprietaria e il sito, e che viene svolto, interamente a mano, da uno dei washer professionisti dell’azienda che arrivano sul posto anche con bici o ciclomotori elettrici. "La caratteristica principale - spiega Guido Consoli – è che il lavaggio viene effettuato con prodotti ecologici, che non producono scarti al suolo ma si vaporizzano al momento dell’utilizzo e non necessitano di acqua. Evitano un suo consumo fino a 160 litri per un totale di 31 milioni di litri risparmiati l’anno scorso, con quasi 300mila servizi, lasciando inoltre il veicolo pulito più a lungo". Guido Consoli (nella foto sopra) è il nuovo direttore generale di Wash Out, mentre amministratore delegato è Gianluca Spriano, entrambi nominati dal nuovo azionista di controllo dell’azienda milanese. Ovvero Palella Holdings, family office di Salvatore Palella, che a febbraio ha acquisito da Telepass la totalità del capitale sociale di Wash Out per favorire la crescita di un’impresa che oggi opera nelle aree urbane di Milano, Roma, Torino e Parigi con un’ottantina di dipendenti e oltre 6 milioni di euro di ricavi.

Palella Holdings con Wash Out sta proseguendo nella propria strategia di acquisizione di aziende ad alto potenziale nel settore dell’economia digitale - nel febbraio 2024 aveva acquisito il capitale di Everli, principale operatore italiano per la spesa a casa con un fatturato di quasi 100 milioni -, cogliendo anche le opportunità legate al profondo cambiamento che sta interessando il settore automotive. Infatti, con l’arrivo di un numero crescente di veicoli provenienti da altri Paesi, è in aumento la domanda di servizi innovativi e personalizzati per la cura, manutenzione e gestione dei veicoli. "Questa operazione – aveva commentato al momento dell’annuncio dell’acquisizione Salvatore Palella (nella foto sotto) – rappresenta un’ulteriore importante tappa del percorso di Palella Holdings mirato ad acquisire e rilanciare aziende promettenti strettamente legate all’innovazione e alla digitalizzazione. Wash Out risponde perfettamente a queste caratteristiche e inoltre è in linea con il know-how legato alla mobilità maturato negli anni da Palella Holdings".

Nata, come detto nel 2016 come servizio dedicato ai privati, con l’obiettivo di rivoluzionare il settore della cura del veicolo attraverso la digitalizzazione dell’esperienza di manutenzione e pulizia, direttamente a domicilio del cliente, Wash Out ha ampliato il parco cliente puntando sempre di più su quelli business offrendo servizi che riguardano non solo il semplice lavaggio, ma anche nella linea B2S la pulizia e la sanificazione degli interni, piuttosto che la lucidatura della carrozzeria.

"Il servizio - aggiunge Guido Consoli - si distingue per l’utilizzo di prodotti ecocompatibili garantendo al contempo una qualità superiore grazie all’applicazione manuale eseguita da operatori altamente specializzati".

I "washer" vengono formati nell’Accademy interna aziendale e possono essere sia dipendenti diretti, sia con contratti di remunerazione per le prestazioni professionali offerte e per i quali Wash Out è in costante ricerca per ampliare il numero dei suoi collaboratori. "Del resto - conclude il direttore generale di Wash Out - l’obiettivo, supportato dal nuovo azionista Palella Holdings, è accelerare l’espansione in altre città, con priorità al mercato USA, rafforzare il canale B2B concentrandosi sui grandi gruppi dealer e lanciare nuove offerte Premium e formule di abbonamento mensili o annuali". I servizi offerti partono dal lavaggio interamente a mano. I prodotti fanno venire a galla lo sporco, che viene poi ripulito con un panno antigraffio in microfibra. Un trattamento delicato che non provoca danni alla carrozzeria, a differenza, spiegano a Wah Out dei tradizionali lavaggi tramite rulli. Il detergente principale per il trattamento della carrozzeria dell’auto, ecologico e senza solventi permette, come si diceva, un risparmio fino a 160 litri d’acqua rispetto al classico lavaggio. La pulizia prevede anche l’utilizzo dello sgrassatore in grado di sciogliere lo sporco grasso o incrostato per una rimozione in totale sicurezza dalla carrozzeria e dai cerchi.

Tutte le superfici come vetri, cristalli e parti in plastica vengono inoltre trattate con un prodotto dedicato che garantisce lucentezza senza aloni. Il tocco finale al lavaggio è dato dall’applicazione del nero gomme che dona lucentezza e protezione agli pneumatici. Inoltre le macchie create dagli insetti e dai moscerini sulla carrozzeria, paraurti e fanaleria vengono trattate con un prodotto specifico che elimina anche lo sporco più ostinato mentre il Il prodotto detergente per gli interni dell’auto è studiato per garantire una pulizia profonda di qualsiasi tipo di tessuto, anche i più delicati. Infine, usufruire del servizio nelle zone coperte da Wah Out è molto semplice, basta scaricare l’App e indicare tipo di veicolo, servizi richiesti e dove si trovano l’auto o la moto, anche su strada pubblica, cortili e garage.