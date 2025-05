Volotea: tagliato il traguardo dei 75 milioni di passeggeri

SETTANTACINQUE milioni di passeggeri in tredici anni. Volotea, la compagnia aerea che collega le piccole e medie città europee, ha appena festeggiato questo traguardo all’aeroporto di Olbia.

Fondata nel 2011 da Carlos Muñoz e Lázaro Ros, precedentemente fondatori di Vueling, ha celebrato la meta con un tappeto di benvenuto più grande del mondo, un’installazione unica che ha ufficialmente conquistato un posto nel Guinness World Records: uno zerbino da record di 75 metri quadrati, su cui è sceso dal volo Barcellona per l’aeroporto Costa Smeralda, il passeggero Fabio Bonaiuto, il 75milionesimo passeggero di Volotea.

"Celebrare questo traguardo con un’iniziativa così speciale è stata un’emozione enorme per tutti noi di Volotea – afferma Carlos Muñoz, fondatore e Ceo di Volotea –. Questo record mondiale incarna perfettamente il nostro spirito: sorprendere, emozionare e rendere ogni viaggio unico. Non siamo solo una compagnia low-cost, ma una realtà che punta all’eccellenza, al servizio di chi sceglie di volare con noi. In questi anni abbiamo costruito una rete forte e capillare, connettendo città di piccole e medie dimensioni, spesso poco servite. Questo record mondiale è il simbolo del nostro impegno nell’offrire esperienze uniche ai nostri passeggeri, dimostrando che siamo una compagnia low-cost ma che fornisce servizi e raggiunge traguardi sempre high-level".

La scelta di Olbia non è stata certo casuale, visto che dalla regione sarda, in tredici anni sono passati quasi 10 milioni di viaggiatori: "A Olbia dove Volotea ha effettuato il suo primo volo nell’aprile del 2012 – ha aggiunto Silvio Pippobello, Ceo di Geasar Spa –. Da allora, la nostra compagnia ha conosciuto una crescita costante, rafforzando la propria presenza fino ad aprire una base operativa e diventando un vettore di riferimento anche durante i mesi invernali. È per noi un partner strategico che ha sempre creduto e investito nel nostro territorio, garantendo collegamenti regolari anche nella bassa stagione e nei momenti più complessi per il settore del trasporto aereo. La nostra collaborazione si è consolidata anno dopo anno, contribuendo a connettere il Nord Sardegna in modo sempre più capillare ed efficace con un numero crescente di destinazioni".

Da quel primo decollo nel 2012, Volotea ne ha fatta di strada. Oggi la compagnia collega oltre 110 aeroporti in Europa, con una rete di più di 420 rotte e 19 basi operative, di cui 7 in Italia. Solo nel 2025, la compagnia metterà in vendita 12,7 milioni di posti e opererà circa 75.000 voli.

Ma per la compagnia low-cost il vero successo sono i suoi passeggeri: "Chi vola con noi, ci sceglie e ci consiglia - proseguono i vertici aziendali –. Infatti, 9 clienti su 10 raccomandano Volotea e la compagnia ha raggiunto un Net Promoter Score (NPS) di 39,2, il tasso di soddisfazione più alto tra le principali compagnie europee. Ottimo risultato anche in Italia, dove il valore NPS arriva a 42,1". Olbia è da sempre uno scalo strategico per Volotea e, nel 2025, il vettore offrirà 1,1 milioni di posti e 27 rotte, confermandosi la prima compagnia per numero di collegamenti dallo scalo sardo.

Un legame solido, rafforzato anche dall’impegno nel garantire la continuità territoriale, assicurando ai passeggeri sardi un’ampia connettività tutto l’anno.

Ma non solo: la rotta Barcellona–Olbia, su cui viaggiava il fortunato passeggero, è l’unica connessione internazionale operativa durante l’inverno dallo scalo sardo e rappresenta per Volotea un asse strategico su cui la compagnia punta con decisione.

Compagnia indipendente, tra quelle che negli ultimi 10 anni è cresciuta più velocemente in Europa, Volotea ha visto crescere la sua flotta, il numero di rotte operate e l’offerta di posti in vendita.

Attualmente vola verso più di 110 aeroporti e ha base in 19 città europee di medie dimensioni: Asturie, Bari, Bilbao, Bordeaux, Brest, Firenze, Lille, Lione, Lourdes, Marsiglia, Nantes, Napoli, Olbia, Palermo, Rodez, Strasburgo, Tolosa, Venezia e Verona.

Nel 2025 Volotea opererà più di 420 rotte (di cui oltre la metà in esclusiva), offrirà 12,7 milioni di posti (+1% rispetto al 2024) e effettuerà circa 75.000 voli. La compagnia opera con una flotta di 40 Airbus A319 e A320. Sta lavorando per raggiungere un futuro più sostenibile nel settore dell’aviazione ed è per questo che è impegnata a ridurre le emissioni dirette di CO2 per passeggero-chilometro del 50% entro il 2030, prevedendo di raggiungere questo obiettivo con quattro-cinque anni di anticipo.

Con una forza lavoro di oltre 2.000 dipendenti, promuove attivamente la connettività all’interno dei territori in cui opera, contribuendo al loro sviluppo economico e arricchendo il paesaggio culturale attraverso progetti di sponsorizzazione di grande impatto. Volotea ha ottenuto una valutazione di quattro stelle nel 2024 ed è stata riconosciuta da Skytrax nel suo sondaggio globale sulla soddisfazione dei passeggeri come la “Migliore Compagnia Aerea Low-Cost d’Europa” ai World Airline Awards 2023 e 2024, definiti dai media di tutto il mondo “gli Oscar dell’industria aeronautica”. Riconoscimenti che si aggiungono ad altri traguardi, fra cui le “vittorie“ consecutive come “Compagnia aerea low-cost leader in Europa” ai World Travel Awards nel 2021, 2022 e 2024.