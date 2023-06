Visite gratis in sedici città con una clinica mobile

Heliocare, linea di foto protezione dermatologica di Cantabria Labs Difa Cooper, ha avviato a maggio un tour in 16 città per 19 giornate offrendo visite di controllo dei nei gratuite per sensibilizzare la popolazione sui rischi della mancata prevenzione. Una clinica dermatologica mobile si è messa in viaggio da Nord a Sud effettuando 1.522 visite con dermatoscopia, più 291 rispetto a quelle preventivate, con 4.211 chiamate al call center. Oltre ad aver accertato 4 persone con melanoma, la campagna ha consentito la creazione di un database che diventerà pubblicazione scientifica.