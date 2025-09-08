Vini del Collio e San Daniele. Con Fantinel il Friuli vola nell’export

IL FRIULI COME TERRA di elezione dei vini bianchi e dove pure i rossi non sfigurano affatto. L’azienda Fantinel rappresenta al meglio questa area vitivinicola strategica per il Paese e se al vino affianchiamo il prosciutto San Daniele l’accoppiata è perfetta e si sostanzia in un polo agroalimentare di eccellenza. "E nonostante le complessità del momento – spiega l’ad del gruppo Stefano Fantinel, 55 anni– siamo ottimisti e guardiamo ai mercati, soprattutto quello estero, con fiducia". Ristoratore e albergatore nell’alto Friuli, il fondatore Mario presto intuì che la sua missione era emozionare le persone con il suo amore speciale per il vino e che per farlo davvero il vino doveva produrlo con le proprie mani. Il 1969 fu l’anno in cui acquisì i primi vigneti nel Collio e in cui la grande avventura ebbe inizio. Un’avventura avvincente che vide poco dopo diventare protagonisti i figli Luciano, Gianfranco e Loris. I tre fecero virtù degli insegnamenti del padre, imparando a toccare e sentire la terra, assecondare lo scorrere del tempo e delle stagioni, assaggiare i chicchi d’uva e scorgerne all’interno il segreto di un piccolo grande miracolo. Così negli anni a venire le terre di proprietà della famiglia aumentarono e tanti sogni divennero realtà. Quella piccola azienda agricola oggi, con la terza generazione rappresentata da Stefano e Marco Fantinel (rispettivamente a sinistra e destra nella foto sopra), si è trasformata in una cantina dal prestigio internazionale, ambasciatrice dell’arte vitivinicola friulana nel mondo. Ma le origini non si dimenticano e, soprattutto, la fiamma della passione è sempre più viva. E con un ottimo interesse per Ribolla Gialla, Friulano e Prosecco e buona tenuta per grandi classici internazionali come Pinot Grigio e Sauvignon, l’azienda agricola privata più importante del Friuli-Venezia Giulia ha sede a Tauriano nei pressi di Spilimbergo (Pordenone) dove sorge un’elegante cantina immersa nel verde, da cui si cura la gestione di oltre 300 ettari di vigneti. Nel 2024 il comparto del vino ha registrato un fatturato intorni ai 23 milioni di euro, in leggero incremento rispetto all’anno precedente.

Come sta andando il business del vino?

"Con una produzione annua di circa 4 milioni di bottiglie provenienti da uve coltivate su 300 ettari, suddivisi nelle zone Doc Friuli, Prosecco, Collio e Colli Orientali del Friuli, a livello spumantistico rileviamo in Italia un crescente appeal della Ribolla Gialla sparkling, sulla quale la cantina Fantinel punta da anni, e del Pinot grigio che resta un nostro must. Per quanto riguarda il Prosecco, seguiamo il trend della Doc che registra un aumento quantitativo del 3-4%".

I bianchi dominano ancora dalle vostre parti…

"Direi proprio di sì. Diciamo che per noi il bianco vale l’80% della produzione. E le cose non muteranno rapidamente visto che le viti che abbiamo sono quelle. Oggi la tendenza del mercato è abbastanza chiara e il Friuli con circa 8mila ettari di Prosecco e poco meno di 20mila a Pinot grigio può dire la sua".

Come sta andando l’export?

"Per noi i mercati esteri sono fondamentali ed esportiamo circa il 60% della nostra produzione. Il primo mercato è quello americano e gli altri vanno a seguire con quote più importanti nel Nord Europa ma anche in Sud America, Asia e Africa. E devo dire che anche il mercato africano è per noi decisamente interessante. Per cui, certo, l’aumento dei dazi minacciato da Trump ci preoccupa ma fino ad un certo punto perché possiamo comunque riequilibrare il nostro mix di export".

E intanto continuate ad aumentare gli ettari…

"Il gruppo non smette di investire, come è successo recentemente con l’acquisizione della Vidussi Gestioni agricole a Capriva del Friuli, la quinta tenuta del gruppo, che si va ad aggiungere a Tenuta Sant’Helena sempre nel Collio, La Roncaia e Zuccolo sui Colli Orientali e poi Borgo Tesis, nel cuore delle Grave. Ci si è presentata l’opportunità di acquisire questa storica azienda e, nell’ottica del consolidamento della nostra presenza in Collio. Il valore aggiunto della tenuta sono i suoi 30 ettari di vigneto, una cantina in fase di ristrutturazione e la potenzialità rappresentata da varietà come il Friulano e il Pinot Bianco di questo territorio. Un progetto in cui crediamo molto e che si pone l’obiettivo di portare Vidussi ad una produzione di assoluta eccellenza, attraverso pochi, selezionati vini capaci di valorizzare al meglio la qualità della Doc Collio".

E poi ai vini si abbinano i prosciutti, come vanno le cose in quel settore?

"Ogni anno Testa & Molinaro produce intorno ai 135mila prosciutti marcati San Daniele e il giro d’affari si colloca intorno ai 20 milioni. Ma il mercato del settore è in difficoltà a causa dei fortissimi rincari della materia prima che ci ha portato ad una leggera riduzione della produzione. Noi vendiamo soprattutto nella Gdo al banco affettati. In seconda battuta vengono le vaschette con il prodotto preaffettato, una soluzione che ovviamente funziona bene all’estero dove i banchi salumi con l’affettatrice non sono frequenti, mentre in Italia il consumatore preferisce ancora farsi affettare il prodotto al momento. L’export dei nostri prodotti è ancora marginale ma puntiamo a farlo crescere".

Quanti sono i vostri addetti?

"Circa un centinaio e per il 40% non italiani. Abbiamo, in primis, albanesi, rumeni, pakistani e devo dire che ci troviamo benissimo e anche la loro integrazione è ottimale. Certo, la casa resta un problema ma cerchiamo di aiutarli in ogni modo. Anche perché è molto difficile trovare nuovi addetti specie in una regione in cui il declino demografico è fortissimo".

Siete aperti all’ingresso di nuovi capitali?

"Certamente, non pensiamo tanto a fondi di investimento quanto a sinergie con gruppi vitivinicoli o del settore alimentare. Del resto lo sviluppo va sostenuto anche finanziariamente e negli anni scorsi abbiamo investito 8 milioni di euro per rendere più efficienti e sostenibili le strutture produttive".