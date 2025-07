Viaggi smart tagli ai costi. BizAway adotta la svolta B2B

I VIAGGI DI LAVORO AZIENDALI semplici ed economici come non sono mai stati. Innovazione, crescita internazionale e radici territoriali: quella di Luca Carlucci (nella foto a sinistra), friulano di Spilimbergo, oggi Ceo e co-founder di BizAway, una delle scale-up italiane più interessanti nel settore travel tech, è una storia tutta italiana che abbina la creatività alla soluzione di problematiche aziendali. BizAway è un tool proprietario interamente in cloud, progettato per la gestione e la prenotazione dei viaggi di lavoro aziendali. L’obiettivo principale è semplificare i processi aziendali e fornire una soluzione a tutti i dipartimenti, in modo da risparmiare tempo e ridurre le comunicazioni superflue. E i numeri parlano chiaro. Più di 2 milioni di prenotazioni effettuate, oltre 20 milioni di euro di risparmio generati per le oltre 2.500 aziende clienti – da Medici Senza Frontiere a Telepass, da Menarini a Satispay – e una piattaforma in continua evoluzione. Il modello di BizAway punta a semplificare la gestione dei viaggi aziendali, offrendo soluzioni su misura per un mondo sempre più fluido e digitale. Laureato tra Cambridge, Iese Business School di Barcellona e Ceibs (China Europe International Business School), Carlucci ha fondato BizAway nel 2015 insieme all’amico e compaesano Flavio Del Bianco (nella foto in basso), partendo proprio da Spilimbergo (11.000 abitanti nel cuore del Friuli) e anche se lui ha deciso di trasferirsi a Barcellona, l’azienda resta saldamente in Italia: una decisione che parla di radici, visione imprenditoriale e impatto sul territorio natale. L’idea imprenditoriale nasce da un’intuizione maturata durante i suoi viaggi di lavoro tra Europa, Usa, Sud America e Asia: semplificare l’organizzazione dei viaggi aziendali grazie a una piattaforma tecnologica proprietaria, con un servizio clienti interno attivo 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 in piú di sette lingue. "Giri infiniti di mail, cambiamenti su cambiamenti perché le tariffe cambiavano prima del tempo di inviare una risposta: io - spiega Luca Carlucci – tutto questo l’ho sperimentato e ho pensato che questo mondo potesse essere semplificato". Alcuni dati che raccontano la crescita di BizAway: ha raccolto oltre 65 milioni di euro in investimenti (di cui 35 milioni nel 2024, uno dei round più importanti dell’anno in Italia guidato da Mayfair Equity Partners: un segnale chiaro della fiducia del mercato nella visione di lungo termine della scaleup); è 1ª nella categoria "Hospitality & Travel" della classifica "FT1000: Europe’s fastest growing companies" di Financial Times e Statista; conta 353 addetti 9 sedi nel mondo (tre in Italia, Spilimbergo (Pordenone), Milano e Padova, altrettante in Spagna, 2 in Albania e una a Dubai; ha all’attivo più di 2.500 clienti. Dalla sua creazione sono state effettuate più di 2 milioni di prenotazioni attraverso la piattaforma e sono stati ottenuti più di 20 milioni di euro di risparmio per le aziende clienti. "Abbiamo – spiega Carlucci - un volume d’affari annuo che nel 2024 è stato di 118 milioni con nostre revenue per circa 11 milioni. Nel 2025 contiamo di crescere in maniera organica superiore al 50%. Peraltro abbiamo nel mirino acquisizioni, ma né in Italia né in Spagna".

La piattaforma digitale e l’impegno costante nel servizio ai clienti hanno favorito questi risultati, permettendo a BizAway di ottenere finanziamenti da partner di rilievo come Azimut Digitech Fund, Gellify Digital Investment ed Exor e acquisire la divisione business travel di Next Generation Travel. Nel 2022, BizAway è diventata la prima Business Tmc al mondo a ottenere la certificazione B-Corp, riconoscendo il suo impegno a soddisfare elevati standard di performance e responsabilità sociale e ambientale. "La sostenibilità per BizAway è un valore fondamentale che permea ogni aspetto della nostra attività. Per noi – aggiunge Carlucci - la sostenibilità non riguarda solo l’ambiente, ma anche il benessere sociale ed economico delle persone, delle comunità e delle generazioni future. Dal punto di vista ambientale, ci impegniamo a rendere i viaggi d’affari più sostenibili, cercando di ridurre l’impatto ecologico attraverso soluzioni innovative, come l’ottimizzazione delle risorse e l’adozione di pratiche di viaggio a basso impatto. Siamo consapevoli che ogni scelta che facciamo può influire sull’ambiente, quindi lavoriamo per ridurre le emissioni di carbonio e promuovere modalità di trasporto più ecologiche".

Con l’acquisizione strategica della spagnola Aervio, la scaleup italiana BizAway accelera sulla strada dell’innovazione, puntando sull’intelligenza artificiale per rivoluzionare la gestione dei viaggi aziendali con una forte specializzazione nell’uso dell’intelligenza artificiale e del Natural Language Processing (Nlp). Con Aervio, BizAway incorpora un motore AI che consente di rispondere alle richieste dei clienti in pochi istanti, riducendo del 90% il tempo necessario per le operazioni di ricerca, prenotazione e fatturazione. In un settore dove efficienza e rapidità sono cruciali, il vantaggio competitivo è evidente. "Questa acquisizione segna una tappa importante nella nostra strategia di crescita e innovazione – spiega Carlucci – perché l’intelligenza artificiale è una leva trasformativa, ma crediamo che debba essere integrata con l’insostituibile valore umano: un supporto empatico e competente è ciò che fa davvero la differenza".