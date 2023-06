Viaggi più lunghi all’insegna del comfort

UN GIGANTE DEL MARE che, solo nei porti italiani, movimenta qualcosa come 4 milioni di passeggeri l’anno. E quest’anno, Msc lo sarà ancora di più. Affidando al Mediterraneo la parte del leone, con le tradizionali crociere di una settimana. Ma scommettendo anche su un trend attualmente molto in voga, quello delle Long Cruises che hanno una durata fra i 10 e i 20 giorni (anche di più), timing che permetterà al terzo gruppo crocieristico al mondo di puntare su destinazioni anche più remote. Per tutto il 2023 Msc proporrà il continente americano, con itinerari che da New York spazieranno tra Caraibi, Bermuda, Florida e la costa nord, ovvero tra il New England e il Canada, meta forte nel mese di settembre, stagione della scenografica Indian Summer.

Per non parlare del Giappone, vera novità dell’anno, dove Msc posizionerà la "Bellissima" che è una delle sue navi più recenti. Assieme al varo ufficiale di Msc Euribia, alimentata con gas naturale liquefatto (Gnl) e "attrezzata – come ha spiegato Leonardo Massa, managing director di Msc Crociere – per diventare un modello in materia di sostenibilità, con dotazioni e tecnologie in grado di abbattere le emissioni, aumentare l’efficienza energetica, gestire la raccolta differenziata e purificare le acque reflue". Annata speciale anche per Costa che incassa un ritmo di prenotazioni largamente superiore a quello pre-pandemico. E con una gamma di proposte che vedrà come protagonista il Mediterraneo (complessivamente 6 navi, compresa la Costa Fortuna destinata ad un inedito itinerario di due settimane tra le isole greche e le Baleari), ma anche il Nord Europa, con 3 navi (Fascinosa, Favolosa e Firenze) impegnate tra i fiordi norvegesi, il Baltico, l’Irlanda, il Regno Unito e la Groenlandia.

Quasi identitaria l’attenzione prestata ai servizi a bordo, in particolare alla gastronomia, firmata da chef di rango come Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León e dal maestro della pasticceria Iginio Massari. E anche qui, investimenti importanti: sulla dotazione di navi di ultima generazione (come Costa Toscana e Costa Smeralda); e sul prodotto "Costa Voyages", studiato per rispondere alla domanda di crociere lunghe, superiori ai canonici 7 giorni.

P.G.