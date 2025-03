Venezia,. Civitavecchia e Napoli: l’Alta Velocità punta ai porti

IL VIA È FISSATO per il primo aprile. Tre i porti coinvolti. Cresce l’offerta intermodale di Italo: dopo il successo treno + bus con le soluzioni di viaggio Italo-Itabus (che dallo scorso autunno hanno debuttato anche all’estero), la rete multimodale si estende anche alle navi da crociera. Una mossa che la società studiava da tempo e che prenderà il via dal 1° aprile. Dalle principali città italiane come Torino, Milano, Bologna o Firenze (per fare degli esempi) si arriva con Italo in stazione e da lì si prende, con il vantaggio di un unico biglietto, Itabus per raggiungere i porti di Venezia (5 servizi giornalieri), Civitavecchia (4 viaggi quotidiani) e Napoli (15 collegamenti al giorno), dove ci sarà la nave di Msc Crociere in connessione. Un esempio di intermodalità che fa scuola in tutta Europa. "Il futuro dei trasporti sarà sempre più multimodale. Lavoriamo da tempo per rendere possibili simili sinergie, a beneficio dei nostri viaggiatori. Grazie all’arrivo di Msc come azionista di maggioranza, abbiamo rafforzato questo impegno. Il collegamento verso i porti rappresenta un ulteriore step in questa direzione e continueremo a crescere in questo senso", spiega Gianbattista La Rocca (nella foto a sinistra, in basso), ad di Italo e presidente di Itabus. Si parte da tre porti strategici in questa prima fase. Sarà possibile arrivare a Venezia Mestre con Italo e da lì prendere Itabus per raggiungere il porto cittadino o viceversa arrivare al porto e prendere il bus per andare in stazione. Al porto di Mestre collegate le principali città del network Italo come Milano, Brescia, Desenzano, Verona, Vicenza, Padova, Firenze, Bologna (solo per citarne alcune). Stessa cosa valida per Roma: si scende da Italo alla stazione Tiburtina e si prende Itabus diretto a Civitavecchia dove ci sarà la nave Msc Crociere in coincidenza.

Al porto capitolino sono connesse città quali Torino, Milano, Bologna e Firenze. Un servizio ideale per i numerosi turisti che arrivano da tutto il mondo con la crociera, e poi avranno modo di spostarsi a visitare tutte le bellezze italiane con la comodità del servizio Alta Velocità. Viaggi operativi lungo le diverse fasce della giornata, per fare degli esempi: saranno attivi bus in partenza da Roma alle 11.55 (connessi al treno che arriva da Torino alle 11.08) per arrivare alle 13.30 a Civitavecchia; oppure si può partire dal porto alle 9.40 (dopo essere scesi dalla nave Msc Crociere), arrivare alle 11.25 a Roma Tiburtina e da lì prendere Italo verso il Nord Italia. Per il porto di Napoli, invece, il discorso si amplia: il servizio non sarà attivo solo per le connessioni con le crociere di Msc, ma Itabus servirà indipendentemente lo scalo portuale per collegare anche le altre destinazioni del golfo con gli ulteriori servizi marittimi. 15 collegamenti quotidiani per connettere le diverse meraviglie locali, mete di turisti provenienti da ogni parte del mondo. Si può arrivare a Napoli Centrale con Italo da Torino, Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma, Venezia, Padova, Rovigo, Ferrara, Reggio Calabria, Villa San Giovanni, Rosarno, Vibo Pizzo, Lamezia Terme, Paola, Scalea, Maratea, Sapri, Vallo della Lucania, Agropoli Castellabate e Salerno. Dalla stazione partenopea si sale su Itabus e si raggiunge comodamente il porto. Orari studiati per soddisfare le diverse esigenze dei passeggeri: servizi bus che partono dalle 7.15 della mattina fino alle 18.30 la sera. Per fare degli esempi: si parte da Milano con Italo alle 6.15, si prende Itabus a Napoli alle 11.25 e si arriva al porto alle 11.35; oppure si parte dal porto alle 13, si prende Italo alle 14.20 per essere a Roma alle 15.30, a Milano alle 19.20 e a Torino alle 20.30. "I porti rappresentano hub strategici nel settore della mobilità e dei trasporti", sottolinea Francesco Fiore (nella foto a sinistra, in alto), amministratore delegato di Itabus. "Con i nostri bus – precisa – siamo in grado di offrire collegamenti ai viaggiatori che arrivano in città con il treno e che devono poi prendere una nave, o viceversa. Si tratta di un vero modello di intermodalità, che crescerà sempre più data la forte domanda da parte del mercato".

Un modello di intermodalità, questo offerto dal Gruppo Italo, che sta diventando sempre più capillare. Una strategia analoga a quella dedicata ai porti riguarda anche gli aeroporti, servendo i principali scali italiani. Così entra nel network l’aeroporto di Milano Malpensa con 4 servizi giornalieri, raddoppiati i collegamenti verso il Marco Polo di Venezia (da 4 a 8 al giorno), incrementati i viaggi e le destinazioni connesse per gli scali di Orio al Serio, Catania e Fiumicino. Ad oggi, sono già 30 i collegamenti intermodali treno + bus offerti dal Gruppo Italo, sia sul territorio italiano che su quello europeo che prevede fermate a Lubiana e Zagabria, oltre alle new entry Chambèry e Lione.

Il tutto reso possibile dalla flotta di 51 treni Italo (25 AGV e 26 Italo EVO) e dai 100 bus Itabus (realtà che serve più di 2400 tratte al giorno con i suoi autobus Man di ultima generazione, che di recente ha incrementato del 25% le località connesse, oltre 130). Strategia nata per soddisfare la crescente domanda di trasporto condiviso e sostenibile, fornendo un pacchetto completo al viaggiatore, comprendente diversi mezzi di spostamento. "Dopo aver consolidato la nostra presenza sul territorio nazionale, il prossimo step è rappresentato dall’estero – annuncia Fiore – Prima il debutto in Slovenia e Croazia, da fine marzo i servizi in Francia per poi proseguire nel corso dell’anno. Il 2025 sarà cruciale, approderemo in nuovi Paesi europei e rafforzeremo i servizi verso le grandi infrastrutture come aeroporti, porti marittimi e stazioni ferroviarie per rendere sempre più integrati i servizi tra le diverse tipologie di trasporti".