Vanoni: : "I nostri 100 anni nel segno del ricamo"

LE ORIGINI DEL RICAMO si perdono nella notte dei tempi ed è quasi impossibile individuare con esattezza in quale Paese, e in quale epoca, questa preziosa arte si sia affermata per prima. Conosciamo bene, invece, il momento storico in cui il ricamo, eseguito con le macchine da cucire, è riuscito a creare intorno a sé un settore manifatturiero solido e fiorente: siamo nell’ultimo scorcio dell’Ottocento e le attività che si servono di macchine automatiche, fabbricate nella vicina Svizzera, si concentrano nel Gallaratese. Proprio in questo distretto ha sede il ricamificio Vanoni, che quest’anno festeggia il secolo di attività e custodisce, all’interno dei propri stabilimenti produttivi, un autentico pezzo di storia del territorio varesino. Alla guida c’è Vittorio Vanoni (nella foto col figlio Marco), nipote e omonimo del fondatore, nonché rappresentante della terza generazione al timone dell’azienda. Ad affiancarlo, i figli Marco (già in azienda) e Andrea (ancora impegnato negli studi): entrambi rappresentano la quarta generazione e il futuro del ricamificio. "Se pensiamo – esordisce Vittorio Vanoni – a come il nostro core business, il ricamo, si è evoluto nel tempo, parallelamente a quanto avvenuto nella società italiana, riusciamo a cogliere anche il cambiamento delle abitudini e dei gusti sotto una luce nuova. La storia del ricamo è in primis storia del costume, qualcosa che ha accompagnato le persone e le famiglie negli ultimi cento anni". Un’evoluzione che, tra l’altro, si riflette nella facciata stessa del ricamificio. Fondata nel 1925 ad Arsago Seprio (Varese) dal capostipite Vittorio Vanoni (nonno dell’attuale presidente del ricamificio), l’azienda si afferma subito come la tipica "fabbrica del paese", tra le cui mura sbocciano amicizie durature e persino qualche matrimonio.

Negli anni, grazie alla figlia Rosa, che gli subentra nel 1968, quella che era un’attività di stampo artigianale diventa vera e propria industria, nota anche a livello internazionale per le tante collaborazioni in settori all’epoca in pieno sviluppo, come la moda e l’arredo casa. Per una curiosa coincidenza, nel 2000 l’attività viene spostata in una struttura più grande, edificata anch’essa nello stesso anno della sua nascita, il 1925, così come si legge sulla facciata. Oggi, l’edificio che ospita l’azienda rappresenta non solo un esempio pregiato di archeologia industriale del territorio, ma è considerato anche il mix perfetto fra tradizione (per l’architettura mirabilmente conservata) e innovazione (per gli impianti produttivi, tecnologicamente all’avanguardia, attivi al suo interno). "Un tempo, la parola ‘ricamo’ evocava i corredi da sposa ricamati a mano dalla nonna, testimoni di un sapere e di valori condivisi nel tempo – ricorda Vittorio Vanoni –. Tra i lavori stagionali ormai dimenticati c’erano, ad esempio, i colletti dei grembiuli dei bambini, che in passato erano un elemento distintivo dell’abbigliamento scolastico e potevano essere addirittura personalizzati dalle famiglie, con decorazioni e vezzi di stile. Col passare degli anni, sempre più spesso abbiamo visto il ricamo protagonista delle atmosfere glamour dell’alta moda e delle cerimonie più sfarzose, per poi estendersi anche a settori diversi dall’abbigliamento, tra cui la lingerie. L’intimo che piace di più, oggi come ieri, è quello ricamato".

Il successo incontrastato dell’intimo elegante, a partire dagli anni Settanta-Ottanta, fa sì che la collezione dei ricami di Vanoni sia destinata per ben il 50% alla lingerie e, per il restante 50%, al mondo della moda in generale. I prodotti del ricamificio Vanoni riescono ad attraversare le epoche e i cambiamenti del gusto, arrivando, così, in ogni parte del mondo: hanno indossato abiti arricchiti dei preziosi ricami ‘made in Gallarate’, tra gli altri, la principessa del Galles Kate Middleton (foto a sinistra), il cantante Elton John, il calciatore Cristiano Ronaldo, la showgirl Elisabetta Gregoraci (nella foto a lato, sotto). Non solo: il ricamificio lombardo collabora anche con alcuni grandi nomi nel settore dell’arredo tessile, in particolare per la creazione di tende e tovagliati finalizzati ad abbellire ulteriormente gli arredi domestici. Cent’anni di sfide, mutamenti e rivoluzioni: l’ultima in ordine di tempo, quella del digitale. In pochi sanno che, tra i primi sei personal computer venduti in Italia, uno era destinato proprio al ricamificio Vanoni: l’azienda aveva deciso, infatti, di investire in quel nuovo strumento per l’automazione del disegno industriale. Ma qual è, secondo Vittorio Vanoni, il segreto per affrontare il tempo che passa? "Guardare sempre avanti – risponde – in termini di prodotto e innovazione. Ogni anno, al ricamificio, realizziamo circa un migliaio di nuovi disegni: forme e colori che raccontano, meglio di tante parole, la storia di un mondo che cambia. Moltiplicata per cento anni, quest’attività testimonia l’impegno, la passione, la creatività di quanti sono passati da qui, lasciando, ognuno a suo modo, un segno indelebile".

Oggi lo stabilimento di Gallarate è una vera e propria ‘industria 4.0’, una fabbrica intelligente e interconnessa, con processi produttivi che riescono a conciliare l’efficienza degli automatismi con l’artigianalità tipica di questo prodotto. A confermarlo è il figlio di Vittorio, Marco: "Da noi – dice - la manualità e il saper fare stilistico convivono con l’alta tecnologia di telai di ultima generazione, grazie ai quali l’errore si riduce al minimo. Accanto all’intelligenza artificiale e a tecnologie che permettono di garantire prestazioni ottimali, maggiore efficientamento energetico e sicurezza sul lavoro, tuttavia, l’intelligenza umana sarà sempre imprescindibile in quest’ambito, proprio per la sua nota distintiva artigianale".