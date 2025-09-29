Lunedì 29 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Made in Italy
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato MichiganFlotilla oggiItalia volleyMotoGp GiapponeDon PatricielloUcraina news
Acquista il giornale
Made in ItalyUva e tradizione nel lavoro delle piccole e grandi cantine
29 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Made in Italy
  4. Uva e tradizione nel lavoro delle piccole e grandi cantine

Uva e tradizione nel lavoro delle piccole e grandi cantine

La Denominazione di Origine Controllata dei vini Sicilia nasce il 22 novembre 2011, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole,...

La Denominazione di Origine Controllata dei vini Sicilia nasce il 22 novembre 2011, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole,...

La Denominazione di Origine Controllata dei vini Sicilia nasce il 22 novembre 2011, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole,...

La Denominazione di Origine Controllata dei vini Sicilia nasce il 22 novembre 2011, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il 12 giugno del 2012, gli stessi viticoltori, vinificatori e imbottigliatori che hanno promosso il riconoscimento della Doc, fondano il Consorzio di Tutela vini Doc Sicilia, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni del vino siciliano e il suo territorio. Circa 3000 viticoltori sono soci del Consorzio che, per la sua rappresentatività, ottiene dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il riconoscimento erga omnes. Il Consorzio assume così le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi ai vini Sicilia Doc. Sicilia Doc mira a contribuire alla continuazione del complesso patrimonio viticolo della Sicilia promuovendo la regione nel suo complesso ma focalizzandosi sul miglioramento degli standard qualitativi stabiliti – inclusa la riduzione dei rendimenti massimi nei vigneti e la conservazione delle aree storiche dell’isola. Comprendendo sia piccole che grandi cantine, la Doc Sicilia è dedicata alla produzione di vini siciliani bianchi e rossi che hanno un profondo legame con il loro territorio di origine. Dal Consorzio assicurano: "un vino con la denominazione Sicilia Doc garantisce qualità e un profondo rispetto per le antiche tradizioni di vinificazione dell’isola".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata