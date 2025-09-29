Uva e tradizione nel lavoro delle piccole e grandi cantine

La Denominazione di Origine Controllata dei vini Sicilia nasce il 22 novembre 2011, con decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Il 12 giugno del 2012, gli stessi viticoltori, vinificatori e imbottigliatori che hanno promosso il riconoscimento della Doc, fondano il Consorzio di Tutela vini Doc Sicilia, con l’obiettivo di valorizzare le produzioni del vino siciliano e il suo territorio. Circa 3000 viticoltori sono soci del Consorzio che, per la sua rappresentatività, ottiene dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il riconoscimento erga omnes. Il Consorzio assume così le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi ai vini Sicilia Doc. Sicilia Doc mira a contribuire alla continuazione del complesso patrimonio viticolo della Sicilia promuovendo la regione nel suo complesso ma focalizzandosi sul miglioramento degli standard qualitativi stabiliti – inclusa la riduzione dei rendimenti massimi nei vigneti e la conservazione delle aree storiche dell’isola. Comprendendo sia piccole che grandi cantine, la Doc Sicilia è dedicata alla produzione di vini siciliani bianchi e rossi che hanno un profondo legame con il loro territorio di origine. Dal Consorzio assicurano: "un vino con la denominazione Sicilia Doc garantisce qualità e un profondo rispetto per le antiche tradizioni di vinificazione dell’isola".