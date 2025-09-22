Lunedì 22 Settembre 2025

Europa, ultima fermata

Europa, ultima fermata
22 set 2025
Uno sguardo sul futuro dell’ecosistema alimentare

DOPO IL SUCCESSO delle tappe precedenti, ’Agrofutura’ torna in scena in Emilia. L’appuntamento è a Modena, martedì 23 settembre, dalle 18 in Biblioteca Delfini. Nel corso della giornata si discuterà di "Strategie per crescere: l’ecosistema agroalimentare in Emilia-Romagna tra mercato, territorio e innovazione". L’appuntamento è organizzato dal nostro giornale e l’incontro è condotto da Valerio Baroncini, Vicedirettore il Resto del Carlino. Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino, Massimo Mezzetti, si entrerà nel vivo del primo panel "Cibo di qualità a sostegno dell’economia del territorio". Sono previsti gli interventi di Giovanni Sorlini, Responsabile qualità, sicurezza e sviluppo sostenibile Inalca, Giuseppe Pulina, Professore ordinario di etica e sostenibilità degli allevamenti Università di Sassari e presidente Associazione carni sostenibili, Matteo Conti, Direttore centrale marketing strategico Gruppo Amadori, e Marco Lazzari, Responsabile agri banking Bper Banca. Seguirà quindi un secondo panel dal tema "Identità e innovazione: la valorizzazione dei prodotti DOP/IGP del territorio modenese", con Beatrice Berselli, Responsabile Piacere Modena. Infine si parlerà di "Cucinare il futuro tra tradizione, innovazione e sostenibilità", con la chef del ristorante Al Gatto Verde, Jessica Rosval.

Amadori è uno dei partner dell’iniziativa del nostro giornale. L’azienda è cambiata e cresciuta negli anni: dalle solide radici avicole, è diventata oggi un punto di riferimento dell’agroalimentare italiano. L’evoluzione del Gruppo Amadori, come racconta il corporate brand The Italian Protein Company, porta sulle tavole italiane un’offerta proteica completa, accessibile e di qualità. L’obiettivo è chiaro: "nutrire le comunità di oggi e di domani con proteine buone per tutti, nel rispetto degli ecosistemi". Dal fondatore, Francesco Amadori, primo testimonial a "metterci" la faccia (in azienda, ma anche negli spot televisivi degli anni Novanta e duemila) ad oggi, molte cose sono cambiate e Amadori punta sempre di più sulla proposta declinata al buon cibo italiano. La proposta del Gruppo si articola in una "visione a colori", fondata sui colori delle quattro proteine dell’offerta: "bianche" (carni di pollo e tacchino), "gialle" (uova e ovoprodotti), "rosa" (carni suine, attraverso il marchio Lenti, storico prosciuttificio piemontese che nel 2025 celebra 90 anni) e "verdi" (la linea Veggy Amadori). Tra le eccellenze avicole spicca "Il Campese", un progetto iniziato nel 2001 che oggi rappresenta la prima filiera in Italia e seconda in Europa per il pollo allevato all’aperto.

Le novità del 2025 riguardano la nuova linea "Eccellenze di Filiera" di Lenti, con carni 100% italiane da filiera controllata e tracciata, e la gamma "Veggy", che da inizio anno può vantare proteine vegetali da legumi 100% italiani. Al centro dell’approccio del Gruppo c’è sempre la filiera, italiana e integrata, un modello che garantisce qualità, tracciabilità e sostenibilità e che consente di proporre un’offerta proteica gustosa e controllata. Unendo tradizione e innovazione, il Gruppo Amadori offre così soluzioni pensate per intercettare le nuove esigenze di consumatori sempre più attenti, consapevoli ed esigenti.

