Uno sguardo sul futuro dell’ecosistema alimentare

DOPO IL SUCCESSO delle tappe precedenti, ’Agrofutura’ torna in scena in Emilia. L’appuntamento è a Modena, martedì 23 settembre, dalle 18 in Biblioteca Delfini. Nel corso della giornata si discuterà di "Strategie per crescere: l’ecosistema agroalimentare in Emilia-Romagna tra mercato, territorio e innovazione". L’appuntamento è organizzato dal nostro giornale e l’incontro è condotto da Valerio Baroncini, Vicedirettore il Resto del Carlino. Dopo i saluti istituzionali del primo cittadino, Massimo Mezzetti, si entrerà nel vivo del primo panel "Cibo di qualità a sostegno dell’economia del territorio". Sono previsti gli interventi di Giovanni Sorlini, Responsabile qualità, sicurezza e sviluppo sostenibile Inalca, Giuseppe Pulina, Professore ordinario di etica e sostenibilità degli allevamenti Università di Sassari e presidente Associazione carni sostenibili, Matteo Conti, Direttore centrale marketing strategico Gruppo Amadori, e Marco Lazzari, Responsabile agri banking Bper Banca. Seguirà quindi un secondo panel dal tema "Identità e innovazione: la valorizzazione dei prodotti DOP/IGP del territorio modenese", con Beatrice Berselli, Responsabile Piacere Modena. Infine si parlerà di "Cucinare il futuro tra tradizione, innovazione e sostenibilità", con la chef del ristorante Al Gatto Verde, Jessica Rosval.

Amadori è uno dei partner dell’iniziativa del nostro giornale. L’azienda è cambiata e cresciuta negli anni: dalle solide radici avicole, è diventata oggi un punto di riferimento dell’agroalimentare italiano. L’evoluzione del Gruppo Amadori, come racconta il corporate brand The Italian Protein Company, porta sulle tavole italiane un’offerta proteica completa, accessibile e di qualità. L’obiettivo è chiaro: "nutrire le comunità di oggi e di domani con proteine buone per tutti, nel rispetto degli ecosistemi". Dal fondatore, Francesco Amadori, primo testimonial a "metterci" la faccia (in azienda, ma anche negli spot televisivi degli anni Novanta e duemila) ad oggi, molte cose sono cambiate e Amadori punta sempre di più sulla proposta declinata al buon cibo italiano. La proposta del Gruppo si articola in una "visione a colori", fondata sui colori delle quattro proteine dell’offerta: "bianche" (carni di pollo e tacchino), "gialle" (uova e ovoprodotti), "rosa" (carni suine, attraverso il marchio Lenti, storico prosciuttificio piemontese che nel 2025 celebra 90 anni) e "verdi" (la linea Veggy Amadori). Tra le eccellenze avicole spicca "Il Campese", un progetto iniziato nel 2001 che oggi rappresenta la prima filiera in Italia e seconda in Europa per il pollo allevato all’aperto.

Le novità del 2025 riguardano la nuova linea "Eccellenze di Filiera" di Lenti, con carni 100% italiane da filiera controllata e tracciata, e la gamma "Veggy", che da inizio anno può vantare proteine vegetali da legumi 100% italiani. Al centro dell’approccio del Gruppo c’è sempre la filiera, italiana e integrata, un modello che garantisce qualità, tracciabilità e sostenibilità e che consente di proporre un’offerta proteica gustosa e controllata. Unendo tradizione e innovazione, il Gruppo Amadori offre così soluzioni pensate per intercettare le nuove esigenze di consumatori sempre più attenti, consapevoli ed esigenti.