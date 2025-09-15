Universo . Aboca:: "Lavoriamo per la salute di domani"

"L’UNICITÀ DI ABOCA è data dal controllo integrale della filiera produttiva, dalle coltivazioni biologiche, ricerca, produzione, fino alla distribuzione nei canali professionali. Per sostenere la nostra crescita siamo impegnati in sempre maggiori investimenti a tutti i livelli della filiera. Continueremo a sostenere innovazione e comunicazione, con l’obiettivo di diffondere i nostri valori negli oltre 25 Paesi nei quali operiamo. Il tutto per la salute di oggi e di domani", dice Massimo Mercati (sopra nella foto), presidente e amministratore delegato di Aboca. È lui, assieme alla sorella Valentina, al padre Valentino, il fondatore, e alla madre Rosetta, a portare avanti la filosofia di questa azienda, che trae linfa e identità dal territorio e dalla natura. Questa anche l’intuizione del padre e della madre di Massimo e di Valentina, ancora saldamente inseriti nella realtà di Sansepolcro, in provincia di Arezzo. Equilibrio è la parola chiave di questa famiglia e azienda, ma anche uno dei valori a cui Aboca si è sempre ispirata per fare bene, sia nella ricerca di nuovi prodotti naturali per aiutare le persone a stare meglio, sia per migliorare il territorio. La società è Benefit, e ha ottenuto nel 2025 la certificazione per la parità di genere.

Aboca si occupa sin dalla sua nascita di quella che lei chiama ‘economia civile’. Di che cosa si tratta?

"È la logica per la quale le imprese sono dentro alle comunità, c’è un collegamento continuo con le istituzioni e con la società civile. Per noi essere società benefit non è solo avere degli obiettivi economici e raggiungerli ma perseguire anche obiettivi di bene comune come elemento strutturale dell’impresa. È un valore che ha a che fare col nostro essere. Questo valore ci guida. Siamo convinti che ci sia una interconnessione molto forte fra esseri umani e ambiente e questa è anche la filosofia alla base del nostro fare impresa".

Ha scritto di questo anche nel libro “Impresa come sistema vivente“, volume pubblicato dalla sua casa editrice. Di che cosa parla?

"Esattamente di questo, della nostra filosofia, del valore che noi diamo all’impresa. Non chiamatemi imprenditore illuminato, noi non abbiamo bisogno né di visionari né di missionari, l’impresa deve lavorare all’interno di una comunità e pensarsi con una visione allargata. In fondo, a ben pensarci, questo non è dissimile dall’idea che ha avuto mio padre quando ha fondato Aboca alla fine degli anni Settanta. Nella natura c’è già tutto, va ricercato, studiato, organizzato, fatto conoscere".

Oltre all’agricoltura, con la produzione diretta e biologica delle piante, avete una serie di farmacie, a cui si aggiungono le affiliate in tutta Italia della rete Apoteca Natura, ma anche un centro di ricerca, un museo, una casa editrice, come mai?

"Perché crediamo da sempre nella filiera integrata. La complessità dei problemi ha necessità di leggere, innovare, produrre, insomma fare tutto, con un sistema complesso, appunto. Non a caso mio padre, che è il fondatore di Aboca, si occupa di tutta l’area di ricerca, e tutta la nostra famiglia gestisce in assoluta armonia i vari rami di Aboca. Ricordo che quando sono entrato in azienda ad un certo punto ho chiesto a mio padre, ‘ma tu perché hai fondato Aboca?’ e lui mi ha risposto ‘affinché non diventassimo tutti dei Polifemo’, credo che tutto il lavoro che facciamo vado ancora in quella direzione".

Oggi c’è una vera e propria moda degli integratori, come lo spiega?

"Gli integratori sono così diffusi perché le persone hanno sempre più necessità di essere in salute e essere in salute non significa solo assenza di malattia ma anche cercare di stare sempre meglio, anche se si è già in salute. Noi lavoriamo sugli integratori alimentari 100% naturali per fornire prodotti di supporto alle esigenze di benessere delle persone come quelle legate al sonno, all’umore, alla stanchezza, alla depurazione e così via ma da diversi anni siamo oramai molto concentrati sullo sviluppo e la produzione di dispositivi medici a base di sostanze, ovvero prodotti terapeutici naturali e biodegradabili che permettono di curare, con un meccanismo di azione fisiologico e non farmacologico, disciplinati da una specifica regolamentazione europea.

Le vostre scelte vi hanno portato a crescere molto.

"Il nostro incremento scaturisce dalla coerenza con cui dal 1978 cerchiamo in natura soluzioni terapeutiche, al forte impegno in ricerca scientifica e al consolidamento delle nostre reti di vendita nei principali Paesi europei. Negli ultimi tre anni siamo cresciuti in modo importante arrivando intorno ai 300 milioni di fatturato e abbiamo incrementato il nostro organico di oltre 400 persone per prepararci alle crescite future. Oggi lavorano con noi 1765 persone e questo per noi è un vero motivo di orgoglio".

Cosa differenzia i vostri prodotti da tutti gli altri?

"Utilizzatori e professionisti della salute sanno che i nostri prodotti curano con un profilo terapeutico beneficio-rischio favorevole per esseri umani e ambiente, e che combinano efficacia e sicurezza a naturalità e biodegradabilità, in ottica One Health. Aboca vanta specializzazioni terapeutiche in area respiratoria, gastrointestinale e metabolica, con un ampio listino che offre prodotti 100% naturali per disturbi funzionali e sindromi che richiedono un approccio multifattoriale, possibile grazie all’azione fisiologia delle sostanze complesse naturali".

Parliamo di investimenti.

"La logica degli investimenti segue tutta la filosofia Aboca. In questi anni abbiamo fatto investimenti davvero elevanti, parlo di 30, 40 milioni di euro all’anno e nei prossimi anni continueremo su questa strada, con un piano di investimenti per ulteriori 140 milioni di euro per adeguare e far evolvere ancora i nostri impianti".