Un’impresa storica a conduzione familiare

Composit è un’impresa storica nel settore delle cucine moderne e dell’alto design. Con sede in provincia di Pesaro e Urbino, nasce nel 1960 con l’idea di creare mobili per il reparto giorno, grazie alla genialità dei tre fratelli Belligotti, Marcello, Giorgio e Franco. Poi, negli anni, l’evoluzione verso le rivoluzionarie cucine componibili. Ancora oggi la conduzione è familiare, Dna di un’azienda che vive perlopiù di export, soprattutto in Gran Bretagna, Stati Uniti e Paesi Bassi. La produzione è 100% Made in Italy.