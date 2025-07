Unidata compie 40 anni e punta a nuovi obiettivi

CON UN FATTURATO di 100 milioni di euro, oltre 200 dipendenti e sedi operative a Roma, Milano e Bari, Unidata si posiziona come uno dei principali attori italiani nel settore delle telecomunicazioni, Cloud e IoT nel panorama nazionale, essendo l’azienda più grande verticalmente integrata a controllo italiano del settore. Unidata nasce 40 anni fa, prima dell’avvento di internet, come hardware computing e fornitrice di personal computer e fa il salto di qualità cavalcando il passaggio dalla tecnologia meccanica ed elettronica analogica a quella elettronica digitale diventando il primo Internet Service Provider italiano. Nel 2002 Unidata costruisce un Data Center aziendale che garantisce il massimo livello di sicurezza dell’infrastruttura e una continuità affidabile nella fornitura dei servizi. Il 2023 si rivela un anno di significativa evoluzione e trasformazione per l’azienda, grazie al completamento dell’acquisizione del Gruppo Twt a febbraio e il translisting dalla quotazione sul mercato Euronext Growth al segmento Star del mercato principale Euronext. La trasformazione digitale del Paese e l’implementazione del Pnrr stanno creando nuove opportunità anche per Unidata in un settore che si sta consolidando e che continuerà a crescere nei prossimi anni. Nel 2025, in occasione del suo 40° anniversario, Unidata è stata selezionata tra le eccellenze italiane raccontate nella seconda edizione del libro "Storie di Successo, L’Italia dell’Ingegno e dell’Eccellenza nel Mondo", un progetto promosso da Made in Italy e presentato dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Oltre alle soluzioni tecnologiche avanzate, Unidata si distingue anche per il suo impegno in ambito ESG, essendo una Società Benefit che integra obiettivi ambientali e sociali nella propria missione industriale. Inoltre, fra le iniziative strategiche più rilevanti non manca il progetto Unitirreno, una joint venture tra Unidata e il Fondo Infrastrutture per la Crescita ESG gestito da Azimut Libera Impresa SGR. A febbraio 2025, è stata completata la posa del primo cavo sottomarino in fibra ottica a Fiumicino, parte di un’infrastruttura di 1030 chilometri che collegherà Mazara del Vallo (Sicilia) a Genova, passando per Roma-Fiumicino e Olbia. Questo sistema, il primo "Open Cable" nel Mediterraneo con 24 coppie di fibre ottiche, offrirà una capacità totale prevista di quasi 500 terabit al secondo, posizionando l’Italia come hub centrale per le telecomunicazioni nel Mediterraneo. L’investimento totale per l’opera è di circa 80 milioni di euro, con 12 milioni stanziati da Unidata. "Siamo stati tra i primi a giocare in Italia con il web e questo ci ha cambiato la vita" riavvolge il nastro il presidente e amministratore delegato di Unidata, Renato Brunetti (nella foto), che ricorda "quell’onda positiva di grande cambiamento" che ha portato la società informatica, creata con altri due soci nel 1985, a diventare tra i primi Internet Service Provider italiani nel 1994. Era l’alba di Internet. Solo l’anno dopo, Microsoft avrebbe lanciato Internet Explorer per Windows. "In questi anni abbiamo fatto dell’innovazione la nostra cifra identitaria, anticipando le evoluzioni tecnologiche e portando avanti un modello di sviluppo industriale radicato nel Paese ma con uno sguardo aperto al mondo", continua Brunetti. "Siamo orgogliosi di essere stati scelti per rappresentare l’Italia che innova. Con un approccio open source si può ’democratizzare’ l’intelligenza artificiale. In Italia siamo particolarmente ingegnosi, quindi sono ottimista. Ma bisogna capire quanto questa partita sia importante e investire".