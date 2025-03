Unguess festeggia 10 anni facendo shopping in Francia

QUANDO È NATA, dieci anni fa esatti, Unguess voleva offrire soluzioni innovative ai navigatori digitali. Oggi, a distanza di un decennio la società è cresciuta e guarda al futuro. Nata a Cremona nel 2015 all’interno del centro di ricerca "Mobile Lab" del Politecnico di Milano come AppQuality, Unguess è stata la prima piattaforma in Italia a utilizzare la metodologia del crowdtesting, per effettuare test da cui ottenere feedback rilevanti ed efficaci provenienti da una community di utenti reali. Questi utenti, iscritti alla piattaforma online Tryber e ingaggiati con un sistema di ricompense per testare app, siti web, servizi di e-commerce, interfacce bot e altri software, interagiscono con l’utente, segnalando eventuali bug, malfunzionamenti, vulnerabilità per migliorare l’esperienza di navigazione. Con i suoi 100 dipendenti in Italia e all’estero e un portafoglio di oltre 250 grandi clienti, come Trenord, Sisal, Sky, Vodafone, Findomestic, Unguess oggi celebra i suoi 10 anni con una crescita dei suoi ricavi superiore al 50% che sancisce il raggiungimento del break-even point operativo.

Nel corso del nuovo anno, l’azienda prevede di sviluppare ulteriormente la propria presenza in Francia e generare un ulteriore aumento del volume d’affari del gruppo rispetto al 2024. "Festeggiamo con orgoglio i nostri primi 10 anni, un traguardo reso ancora più speciale dal raggiungimento del break-even point. Questo risultato testimonia il nostro impegno costante verso una crescita sostenibile, l’innovazione e la capacità di adattarci a un mercato in continua evoluzione", dice il ceo della società, Luca Manara. "Unguess è nata da una visione audace: trasformare il modo in cui le aziende interagiscono digitalmente con i propri clienti. Oggi siamo una realtà consolidata, un punto di riferimento per chi cerca soluzioni all’avanguardia nel campo della User Experience e della Software Quality. Il nostro obiettivo rimane lo stesso: offrire soluzioni innovative che generino valore per i nostri clienti e contribuiscano a migliorare la relazione tra aziende e consumatori. Siamo pronti a scrivere i prossimi 10 anni di successi, con la stessa passione e determinazione che ci hanno guidato fino ad oggi", sottolinea il manager. Dopo due aumenti di capitale, nel 2020 e nel 2023, a seguito dei quali l’azienda ha raccolto complessivamente circa 15 milioni, Unguess è cresciuta esponenzialmente, fino a diventare oggi "il punto di riferimento nel mondo del crowdsourcing in Europa", sottolinea Manara.

Il successo lo si deve ad una visione che guarda lontano e che nella tecnologia informatica di ultima generazione trova la propria linfa, ma anche le idee per sostanziare il futuro. A fare grande la società, d’altra parte, sono state anche le scelte manageriali, che hanno portato, tra le altre cose, anche all’acquisizione di Ferpection, azienda francese specializzata nella UX Research, realizzata allo scopo di creare un nuovo leader Europeo nel mercato della ricerca per la User Experience e la Software Quality. Recente, invece, è l’introduzione della nuova divisione Accessibility, nata alla luce della recente Legge sull’Accessibilità che in Italia entrerà in vigore a partire da giugno 2025, che si va a sommare alle precedenti sezioni Quality, Experience e Security. Questo ulteriore passo in avanti fa di Unguess la prima piattaforma ad utilizzare in maniera innovativa la metodologia del crowdtesting per effettuare test da cui ottenere feedback rilevanti ed efficaci provenienti da una community di utenti reali.