Un’evoluzione continua negli anni

NEL 2023 Polti ha deciso di entrare nel segmento di mercato "Kitchen" lanciando la gamma di macchine da caffè espresso, Polti Coffea e nel "Food & Beverage" con SOLO Caffè monorigine testimoniando così la continua evoluzione dell’azienda. Aroma Polti, attiva dal 2005 nella commercializzazione e distribuzione del caffè, è stata creata da Stefano Polti (nella foto in basso) profondo conoscitore di questa bevanda, figlio del fondatore dell’omonima azienda. SOLO Caffè Monorigine è il brand nato nel 2023: nessuna miscela, solo l’essenza del caffè in purezza proveniente da Paesi in cui la coltivazione è parte dell’identità culturale.

Vietnam, Tanzania ed Uganda sono le tre monorigine frutto di un grande lavoro di ricerca firmato da Stefano Polti. Il mercato globale delle cialde E.S.E. (Easy serving espresso) è in costante crescita: la diffusione delle macchine da caffè espresso in ogni casa, unitamente alla ricerca di alternative sostenibili alle capsule di caffè in alluminio o plastica, hanno portato a forti incrementi nei fatturati.

Motivazioni che hanno portato la nota azienda di Como a creare un’offerta composta esclusivamente da selezionatissimi caffè monorigine, sulla base di un approccio incentrato sulla massima qualità e nell’ottica della massima sostenibilità. Le cialde sono, infatti, compostabili al 100% e compatibili con tutte le macchine a cialde da 44 mm in commercio, contengono una maggiore quantità di caffè rispetto alle capsule in alluminio o plastica e si caratterizzano per la loro versatilità dato che possono essere utilizzate con tutte le macchine da caffè E.S.E. in commercio.

L’intenzione è di ampliare la propria gamma di prodotti e di penetrare con ancora più decisione questo comparto dove prevede di raggiungere nell’arco del 2025 tra il 5 e il 10% dei ricavi complessivi. Polti porta anche al Giro d’Italia la passione tutta italiana del caffè, come fornitore ufficiale della Corsa Rosa per le macchine del caffè Polti e SOLO Caffè Monorigine, il caffè di Polti.

g. c.