Un’eccellenza di livello mondiale

Bat Italia ha circa 400 dipendenti in Italia. Il nuovo A Better Tomorrow™ Innovation Hub, inaugurato a Trieste è un centro di innovazione e di sostenibilità di livello mondiale, per un investimento totale fino a 500 milioni di euro in 5 anni e circa 2.700 futuri posti di lavoro stimati, tra diretti e indiretti. Assunte quasi 100 persone, su un totale di 600: con un incremento previsto di circa 100 nuovi dipendenti all’anno per i prossimi cinque anni. Alla costruzione hanno contribuito 88 aziende italiane con commesse per più di 35 milioni.