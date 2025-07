Un’alleanza strategica per la tutela degli oceani

PER BOLTON, la sostenibilità è parte integrante del modo di fare impresa, che si basa su una visione che guarda al lungo termine ed è orientata alla generazione di valore che duri nel tempo per tutti gli stakeholders. In un settore complesso come quello del seafood, dove si intrecciano sfide ambientali e sociali, abbiamo scelto di non affrontare questo percorso da soli. Abbiamo costruito alleanze solide, come quelle con WWF e Oxfam, che ci hanno accompagnato con competenza e rigore in un percorso trasformativo. Questa è per noi l’essenza di una leadership responsabile: indicare una direzione, unire le forze per costruire le condizioni per un impatto concreto, e farlo con il coraggio di affrontare anche ciò che è difficile", dice Luca Alemanno, Chief Executive Officer Bolton Food.

"Le grandi sfide ambientali che il Pianeta si trova ad affrontare richiedono risposte immediate, coraggiose e, soprattutto, collettive. Come WWF, crediamo da sempre nel valore di collaborazioni strategiche con il mondo delle imprese, a patto che siano fondate su impegni concreti e misurabili. Progetti come quello con Bolton rappresentano un esempio virtuoso di come sia possibile accompagnare le aziende lungo percorsi complessi ma ambiziosi, capaci di generare un impatto reale sugli ecosistemi e sulle filiere. Lavorare insieme significa anche unire le forze in attività di advocacy che spingano le istituzioni a prendere decisioni ambiziose a garanzia di una gestione sostenibile degli oceani, e far sì che il cambiamento non interessi una singola realtà ma sia di ispirazione per l’intero settore", sottolinea commenta Alessandra Prampolini, Direttrice Generale WWF Italia.

"È indispensabile che le imprese assumano un ruolo attivo nella promozione dei diritti umani, dell’equità e dell’inclusione lungo le proprie filiere", aggiunge Roberto Barbieri, Direttore Generale di Oxfam Italia. "Come Oxfam, ci impegniamo ogni giorno per costruire alleanze che aiutino a innalzare questi standard, sfidando il settore privato a fare la propria parte in modo trasparente e responsabile". L’impegno comune è per una pesca sostenibile e a tutela degli oceani. Secondo il Living Planet Report 2024 del WWF, le popolazioni marine monitorate sono diminuite del 56% tra il 1970 e il 2020, a causa della pesca eccessiva, del degrado degli habitat e degli effetti del cambiamento climatico. Questo declino compromette non solo la biodiversità marina, ma anche la sicurezza alimentare e la resilienza socioeconomica delle comunità costiere. In questo contesto si inserisce la partnership fra Bolton e WWF. Il percorso, iniziato nel 2017, ha previsto in primo luogo lo sviluppo di una roadmap per rendere tutta la catena di approvvigionamento più sostenibile.

Nel 2024 il 99,7% degli approvvigionamenti di tonno dell’azienda proviene da fonti responsabili, ovvero da attività di pesca certificate MSC (Marine Stewardship Council) o da progetti di miglioramento della pesca (FIP – Fishery Improvement Projects) credibili e robusti. Sono state anche condotte attività di advocacy verso decision maker e istituzioni a livello globale che si occupano della gestione degli oceani e delle attività di pesca per spingerli a mettere in atto azioni concrete di tutela della salute degli stock di tonno e per il miglioramento della tracciabilità, della trasparenza e della conservazione dei mari. Inoltre, oggi il 100% dei prodotti a base tonno a marchio Rio Mare e Saupiquet è completamente tracciabile "dal mare alla tavola", con informazioni condivise in tempo reale con i consumatori. Nei prossimi quattro anni sarà ampliato il perimetro della partnership coinvolgendo non solo il tonno utilizzato per i brand dell’azienda, ma tutto il tonno di cui Bolton si approvvigiona, passando da circa 130 mila a 700 mila tonnellate annue.

Questo permetterà di migliorare la sostenibilità di circa il 12% del tonno pescato a livello mondiale. Per quanto riguarda l’approvvigionamento sostenibile, l’azienda si impegna ad avere entro il 2028 almeno il 95% del tonno che acquista in linea con i nuovi sustainable fisheries criteria stabiliti nella partnership. Entro il 2030, Bolton mira ad avere il 100% del tonno Rio Mare proveniente esclusivamente da attività di pesca certificate. La partnership di Bolton con Oxfam è stata avvita nel 2020. Nel corso della collaborazione Bolton e Oxfam hanno lavorato insieme per analizzare le politiche aziendali in tema di tutela dei diritti umani per poterle migliorare e rafforzare. Durante 4 anni di lavoro condiviso è stato valutato l’impatto sui diritti umani in tre delle principali catene di approvvigionamento del tonno di Bolton: Ecuador, Marocco e Colombia (in corso), attraverso la metodologia dello Human Rights Impact Assessment – (HRIA) di Oxfam. Parte fondamentale delle attività legate agli assessment è lo sviluppo e implementazione di piani di azione triennali volti a prevenire, mitigare e rimediare agli impatti reali e potenziali identificati da Oxfam.

Per continuare a guidare questo cambiamento, Oxfam e Bolton rinnovano la collaborazione fino al 2028, con l’obiettivo di proseguire il percorso di analisi attraverso lo Human Rights Impact Assessment in altre geografie estremamente rilevanti per Bolton, come l’Indonesia. Inoltre, Oxfam continuerà a supportare Bolton nell’implementazione dei piani d’azione sviluppati nei paesi già analizzati, in Ecuador, Marocco e Colombia, in cui rientrano il tema dell’uguaglianza di genere e la diversità, la promozione della libertà di associazione, l’accesso ai meccanismi di reclamo e rimedio e il salario dignitoso.