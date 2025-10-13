Un’academy su cibo e sport: "Per stare bene serve equilibrio"

DA BOLOGNA con la mortadella, oggi l’attenzione del Gruppo Felsineo si allarga e si sposta su nutrizione equilibrata, sostenibilità e nuove generazioni.

Andrea Righi, (nella foto sotto) Project Leader di Open Food Factory e Business Unit Director Felsineo Veg. Il Gruppo Felsineo ha una lunga storia nel settore alimentare. Quali valori lo guidano?

"La nostra storia parte nel 1963 con la produzione di mortadella. Il valore chiave è stato coniugare tradizione e qualità, fino a diventare uno dei primi produttori al mondo. Passione, trasparenza e immaginazione sono i principi che ancora oggi guidano le nostre scelte".

Cosa ha rappresentato negli anni la specializzazione nel monoprodotto mortadella?

"Ha significato diventare un punto di riferimento riconosciuto, con certificazioni, export e partnership con la Gdo. La mortadella è stata ed è tuttora un simbolo della tradizione bolognese, ma anche un trampolino per aprirsi a nuove sfide".

Tra le nuove sfide c’è anche il vegetale?

"Sì, nel 2016 abbiamo creato FelsineoVeg per proporre un’alternativa vegetale credibile, senza contrapporsi alla tradizione. Produciamo affettati 100% vegetali con un alto contenuto proteico, oltre il 30%, puntando sulla complementarità con la produzione tradizionale".

Quindi da quasi 10 anni siete sul mercato vegetale. Come è cambiato il vostro pubblico?

"All’inizio ci rivolgevamo soprattutto a vegetariani, vegani e consumatori bio. Oggi la platea è molto più ampia: parliamo a chiunque voglia alternare proteine animali e vegetali in un’alimentazione equilibrata".

E in Italia, il mercato plant-based sta evolvendo?

"Cresce a doppia cifra da anni, a differenza del mercato dei salumi che è maturo e stabile. Questo perché i consumatori cercano alternative buone, sicure e nutrizionalmente bilanciate. La curiosità verso il vegetale è ormai un fenomeno diffuso. Noi puntiamo sulla bontà del prodotto, la pulizia delle ricette, la stabilità. Ma soprattutto la ricerca nutrizionale: i nostri affettati vegetali non vogliono essere “imitazioni”, ma alternative proteiche valide e complementari".

Il 2021 è stato un anno chiave per il gruppo.

"Sì, abbiamo creato il corporate brand Gruppo Felsineo e trasformato entrambe le società in Società Benefit. È stata una scelta identitaria, per sottolineare che l’impatto sociale e ambientale è parte integrante del nostro business".

Da questa visione nasce anche Open Food Factory. Di cosa si tratta?

"È un progetto educational, un hub di contenuti che promuove nutrizione equilibrata e benessere. Vogliamo sensibilizzare le persone con voci esterne autorevoli: nutrizionisti, ricercatori, sportivi. Non è Felsineo che parla, ma esperti indipendenti. Alla base c’è un pensiero: l’alimentazione equilibrata non è estrema. Non si tratta di scegliere solo carne o solo vegetale, ma di alternare con consapevolezza. Il messaggio è semplice: puoi gustare la mortadella oggi e un affettato vegetale domani, senza contraddizioni".

Qual è il target di riferimento di Open Food Factory?

"Parliamo a un pubblico molto ampio, ma la fascia più ricettiva va dai 20 ai 40 anni. Sono giovani adulti attenti al benessere e allo sport. Anche la fascia 45-55 è molto sensibile, specie dopo la pandemia".

Open Food Factory non parla solo di cibo. Perché?

"Perché lo stile di vita è un insieme. Alimentazione, attività fisica e cura del corpo sono legati. Ecco perché affianchiamo ai nutrizionisti figure come fisioterapisti e preparatori atletici. Il benessere nasce dall’equilibrio".

Quali professionisti avete coinvolto?

"Abbiamo scelto persone credibili e coerenti con la nostra filosofia. Dal nutrizionista Iader Fabbri, che promuove un’alimentazione equilibrata, al fisioterapista Giacomo Naldi, con esperienza di alto livello nello sport internazionale. Lo sport è il linguaggio universale del benessere. Permette di parlare ai giovani e alle famiglie insieme. È un terreno fertile per diffondere messaggi su nutrizione equilibrata, prevenzione e corretti stili di vita".

In che modo lo sport entra in Open Food Factory?

"Con lo spin-off “OFF-icina dello Sport”. È uno spazio dove uniamo educazione alimentare e pratica sportiva. Vogliamo diffondere la cultura della prevenzione, non solo la ricerca della performance".

Qual è stato il criterio dietro alla selezione degli ambassador?

"Cercavamo persone credibili. Per esempio Tommaso Leoni, snowboarder della nazionale italiana, olimpionico e consumatore dei nostri prodotti. Ha una storia di sacrifici e dual career che lo rende un testimonial autentico".

Che valore aggiunto danno al progetto?

"Portano esperienze concrete e vicine ai giovani. Parlano di alimentazione, sacrifici, allenamento, studio. Non è solo sponsorizzazione: è una condivisione di valori. L’atleta crede in noi e noi crediamo nell’atleta".

E questo ha impatto sulle nuove generazioni?

"Sì, l’obiettivo è far capire che alimentazione e sport sono strumenti di prevenzione, salute e benessere. Non vogliamo imporre modelli, ma offrire esempi reali e pratici che possano guidare verso scelte più consapevoli".