Una sensibilità nuova cresciuta con il Covid

Alle aziende conviene puntare sul welfare aziendale, parola di Chiara Ferrari, Lead Public Affairs Ipsos, che illustra lo scenario del Welfare aziendale in Italia, ponendo l’attenzione su come coniugare le esigenze imprenditoriali con quelle dei lavoratori. Ecco, come? "La pandemia – spiega Chiara Ferrari – ha posto alla ribalta alcune questioni a cui forse si dava meno peso negli ultimi anni, come la finitezza della vita, il passaggio cruciale del fine vita, ma anche il tema fondamentale del tempo. Ci si è chiesti per che cosa vale la pena di vivere e che cosa fa la felicità, anche in azienda. Quindi il tema del benessere, interamente detto, è diventato cruciale per tutti e si è accresciuta la consapevolezza anche delle imprese di doversi prendere carico dei lavoratori". Le aziende italiane per vocazione, ma anche per dimensione, sono medio piccole e quindi, tolti i grandi colossi industriali, che hanno piani di welfare spesso molto attrattivi per potenziali lavoratori, ma anche investitori, le piccole e medie imprese gestiscono le proprie politiche in materia di welfare in maniera diversa. Ma diverso, può anche essere innovativo.

Sono molti gli elementi su cui si basa il welfare aziendale in Italia, ricorda Chiara Ferrari "in primis c’è il tema del tempo, con un lavoro che è sempre più flessibile, agile e, quando è possibile, persino a distanza. Ci sono, poi elementi monetizzabili, come premi e ticket. Nel contesto del benessere rientra anche la formazione, per mettere i lavoratori in grado di essere al passo coi tempi, ma anche, di accrescere le competenze di tutti".

Nel welfare aziendale ricadono anche temi cruciali dell’oggi e del futuro, come inclusione e diversità. "Per le imprese è molto importante riconoscere i bisogni e agire di conseguenza. È più facile farlo con minoranze riconoscibili, come le persone appartenenti al mondo Lgbtq+, ma per esempio anche le donne, pur essendo la maggioranza del Paese, sono spesso minoranza in azienda", spiega Ferrari. C’è poi un ultimo tassello perchè il welfare sia completo, ovvero i servizi a supporto dei lavoratori, come lo psicologo, l’avvocato o il caregiver. In sintesi, se le aziende capiscono i bisogni e investono in welfare nel medio lungo periodo ci guadagnano tutti, lavoratore e sistema.

Letizia Magnani