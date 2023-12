Una rivoluzione fatta con dolcezza. La storia di Zàini e le sue ragazze del cioccolato

"ME LA RICORDO BENE nonna Olga, tacchi alti, capelli rossi, truccata, sembrava un’attrice", dice Antonella Zàini (nella foto in basso), quarta generazione, della Luigi Zàini S.p.A, azienda dolciaria italiana, fondata a Milano nel 1913, tuttora di proprietà della famiglia Zàini e guidata dai due fratelli Luigi, che ne è presidente e amministratore delegato e Antonella. Il fondatore in realtà è il nonno, Luigi, che poi sposa, in secondo nozze, con la nonna, Olga. "È stata la loro una storia d’amore importante, penso bellissima, quasi da romanzo", racconta oggi Antonella Zàini, responsabile legale dell’azienda di famiglia. "La fabbrica delle Tuse. Le ragazze del cioccolato" (Piemme) racconta proprio la storia di Luigi e di Olga e del blocco di cioccolato Emilia, dal nome della bambinaia di casa Zàini.

Con un fatturato al 2023 di 83 milioni di euro, 195 dipendenti, per il 62% donne, 3 stabilimenti produttivi a Milano e a Senago, la Zàini rappresenta al meglio l’imprenditoria lombarda nel mondo. "Oggi l’export è arrivato al 40% e siamo distribuiti in 80 paesi", racconta Antonella Zàini, entrata alla fine degli anni Novanta in azienda, qualche anno dopo il fratello Luigi. "L’azienda è sicuramente cresciuta molto in questi anni, con trend di crescita costanti, considerando che apparteniamo alla old economy". Old e piena di fascino, perché il cioccolato ha qualcosa di magico. "A volte penso che chi prende una tavoletta o un cioccolatino dallo scaffale di un negozio o in un bar non si rende conto di quanto lavoro ci sia dietro al cioccolato". Un lavoro che pesca nella tradizione e che riporta ai giorni nostri tutta la magia del cacao. I blocchi di cioccolato fondente Emilia, i Boeri, gli ovetti con sorpresa non sono solo prodotti della fabbrica del cioccolato nata a Milano nel 1913, ma vere e proprie abitudini degli italiani. Da qui la necessità, per la quarta generazione di imprenditori di far sposare la tradizione, con le richieste del mercato attuali e con la moda del cioccolato, sempre più concepito come superfood per il benessere. Nel 2021 sono state realizzate due nuove tavolette al cioccolato fondente e al latte senza zuccheri aggiunti. Mentre il blocco di cioccolato da cucina Emilia è diventato molte altre cose, come le gocce di cioccolato per preparare torte e pasticcini.

Il cioccolato si trova ad un bivio fra moda e necessità di essere sempre più sostenibile. Anche per questo è nato il progetto “Le nuove donne del cacao“, tavolette al cioccolato fondente, declinata in quattro diverse gradazioni: 70%, 80% 90% e 100% di cacao. Sulle confezioni ci sono i volti le donne coinvolte nella produzione del cacao in Costa d’Avorio, ritratte dal fotoreporter Francesco Zizola. In Costa d’Avorio Zàini ha promosso con queste coltivatrici un progetto, con l’obiettivo di migliorare la condizione sociale, economica e culturale delle donne. "Ogni due anni mio fratello va a Davos dove si svolge il summit degli importatori di materie prime come il cacao e lì ha incontrato una donna che era a capo di cooperative in Costa d’Avorio, da dove proviene il nostro cacao. Sette anni fa abbiamo messo in piedi con donne, che sono per lo più le mogli dei produttori di cacao o loro stesse produttrici, una prima fabbrica di sapone, che viene fatto con le fave di cacao rese cenere.

Per noi è un progetto un po’ romantico, ma anche sostenibile, che aiuta concretamente queste lavoratrici nel loro percorso di indipendenza". La fabbrica del sapone, assieme alla sua gemella, nata un paio d’anni fa, non poteva che essere ispirata e dedicata alla nonna, Olga Zàini, che negli anni Quaranta ha preso il testimone della fabbrica del cioccolato milanese e, chiamando a sé per lo più lavoratrici, l’ha portata al successo.