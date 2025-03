Una realtà cresciuta in 150 anni di storia . E un viaggio attraverso cinque generazioni

SONO 150 LE CANDELINE da spegnere per Molini Pivetti. La storia del mulino attraversa e abbraccia, infatti, quella di un secolo e mezzo. Fondato nel 1875 da Valente Pivetti, il mulino, che si trova a Renazzo, nel comune di Cento (Ferrara), è cresciuto. Da un piccolo molino a vapore, per la macinazione del grano tenero, infatti, nel corso dei decenni, questa impresa è diventata una grande industria, con tre stabilimenti produttivi, sei centri di stoccaggio, tre laboratori di ricerca avanzati e una capacità produttiva annuale di 245 mila tonnellate di farina. Molini Pivetti rappresenta una lunga storia imprenditoriale italiana, fatta di famiglia, impegno e passione.

Sono passate cinque generazioni da quando il fondatore, Valente Pivetti, nel 1875 decise di costruire un molino a vapore per la macinazione del grano tra Bologna e Ferrara, a pochi chilometri da Cento: oggi come allora, il molino è l’anima del Gruppo, simbolo della solidità di Molini Pivetti nel custodire e reinterpretare una tradizione che cambia e si rinnova di continuo, capace di adeguarsi alla realtà che sta evolvendo ma anche di adottare tecnologie innovative per porsi sul mercato da protagonista. La ricerca costante della massima qualità, con le radici ben piantate nella quotidianità, fra tradizione e futuro, ha permesso a Molini Pivetti nel corso degli anni di diventare un punto di riferimento assoluto per i professionisti e le imprese più esigenti. Dalle origini in poi, l’azienda, che nel 1973 è diventata una società per azioni, e oggi fa parte del Gruppo Holding Pivetti, ha vissuto una escalation continua: nel 1997 l’attività molitoria si è estesa ad un secondo molino, con sede a San Giovanni in Persiceto, e nel 2019 viene inaugurato il magazzino automatizzato, simbolo di innovazione digitale con una potenzialità di movimentazione di 150 pallet/ora per arrivare ad un serbatoio di 6mila posti pallet da 1.300 chili l’uno. Oggi la holding è alla quinta generazione, guidata dai fratelli Gianluca, Paola e Silvia, figli di Alberto Pivetti.

L’azienda punta su innovazione e sostenibilità. In questi 150 anni, Molini Pivetti ha trasformato il piccolo molino iniziale in un protagonista del settore, tanto nel mercato nazionale quanto in quello internazionale, esportando la qualità della farina italiana in Europa, Nord e Sud America, Medio ed Estremo Oriente. Molini Pivetti si rivolge a molteplici canali di vendita, quali l’industria, il food service e il retail. Da 150 anni seleziona i migliori grani per la produzione di linee di farine per uso domestico e per i professionisti, dedicate a panificazione, pizzeria, pasta fresca e pasticceria. Per questo importante traguardo, l’azienda ha scelto di raccontarsi attraverso una serie fotografica, "Farina in Opera", realizzata dal fotografo Simone Bramante, alias Brahmino, per esplorare e illustrare il processo che trasforma il chicco di grano in farina, simbolo di energia che nutre e rigenera, di lavoro che costruisce e sostiene. La farina, ingrediente base della nostra alimentazione da millenni, è al centro di ogni società, conservando l’equilibrio tra la terra e l’uomo. Le fotografie ne celebrano la sua creazione.

Le. Ma.