Una pasta biologica e impegnata nel sociale. I progetti del brand rivolti a sportivi e bambini

LA MISSION DI SGAMBARO è sempre stata quello di portare sulle tavole italiane una pasta buona, sana e sicura. Ecco perché dal 2003, è stata la prima azienda ad aver ottenuto la certificazione volontaria di prodotto "100% grano duro italiano". Da oltre 30 anni, infatti, il pastificio veneto investe nella filiera agricola italiana: dalla ricerca varietale alla coltivazione in campo, il grano duro italiano utilizzato da Sgambaro proviene esclusivamente da aziende controllate e tracciate. Sgambaro ha ridotto la distanza tra i campi di coltivazione e il mulino di proprietà, assicurando così un minor impatto ambientale legato ai trasporti.

Anche il mulino e il pastificio adiacenti, oltre a garantire la freschezza della semola utilizzata per la pasta, consentono di ridurre drasticamente le emissioni di CO2 dovute ai trasporti tra i vari siti produttivi. Inoltre, la lunga fase di essiccazione a bassa temperatura preserva intatte le caratteristiche organolettiche e sensoriali del prodotto. Più dell’84% dei fornitori Sgambaro sono locali, ossia operano entro il raggio di 300 km dall’headquater di Sgambaro. Ad oggi la linea "Grano Duro Italiano" è una delle paste con le migliori performance di sostenibilità ambientale in Italia: la quantità di CO2 rilasciata nell’aria durante tutto il suo ciclo di produzione è minore rispetto alle medie del settore, come certificato dal marchio internazionale EPD (Environmental Product Declaration).

Sgambaro valorizza le proprietà dei grani antichi per creare un nuovo concetto di pasta biologica che unisce salute, energia e bontà. L’obiettivo è garantire il massimo livello di salubrità, offrendo ai consumatori benefici per la salute e il benessere grazie a una filiera meticolosamente studiata. Inoltre, nel 2023 Sgambaro ha inaugurato un nuovo percorso didattico "Alla Scoperta del Pastamondo" per i bambini delle scuole elementari invitati a partecipare ad un viaggio interattivo tra mulino e pastificio dove esplorare e conoscere il processo di produzione della pasta, il valore della sostenibilità e della qualità.

Anche il sostegno allo sport, come strumento di promozione del benessere individuale e di coesione sociale, è un impegno centrale per la realtà trevigiana che, anche nel 2023, ha sponsorizzato attivamente squadre sportive giovanili locali, eventi e manifestazioni sportive oltre ad essere stato partner dell’evento estivo di sport e fitness BibioneBeActive.

In questo, senso e con l’obiettivo di ampliare sempre più il proprio mercato, Sgambaro entro la fine di marzo metterà sul mercato un nuovo tipo di pasta il cui claim sarà "Hi protein, low carb". In pratica, si tratta di un prodotto che avrà una importante componente di farina di girasole, molto proteico, poco processato e a basso contenuto di carboidrati che viene incontro alle esigenze di chi - sportivi ma non solo - desidera poco glutine e più proteine.

G. C.