Una opportunità da 255 miliardi di euro

L’ITALIA ha un grandissimo potenziale di sviluppo dell’eolico galleggiante. Al momento attuale il mercato più maturo è il Regno Unito, dov’è stato installato nel 2017 il primo parco eolico galleggiante commerciale del mondo, Hywind, al largo della Scozia orientale; poco distante da lì, è operativo il più grande parco eolico galleggiante del mondo, Kincardine. Segue il Portogallo con WindFloat Atlantic, operativo dal 2020. Ma questi sono solo i primi passi. La prospettiva è d’installare tra i 20 e i 40 gigawatt di pale eoliche galleggianti nei mari europei nel giro di trent’anni, nell’ambito dello sforzo previsto dall’Ue di arrivare a 300 gigawatt di eolico offshore entro il 2050, con investimenti complessivi sugli 800 miliardi di euro.

Le aree italiane con maggiore potenzialità sono Sardegna, Sicilia e Puglia, Regioni che mostrano un gap di rinnovabili da colmare, rispettivamente, del 128%, del 115% e del 50% (ai trend attuali vs target energetici al 2030, secondo la bozza del Decreto Aree Idonee). Un motivo in più per investire nell’eolico offshore galleggiante, evidenzia la Community, che ha coinvolto nei propri lavori i rappresentanti delle Regioni interessate. La produzione attiverebbe, inoltre, alcuni settori chiave per l’Italia –- in particolare quello dei prodotti metallici, dei materiali da costruzione, della meccanica avanzata, delle naval-meccanica e delle attrezzature elettriche – per un totale di 255,6 miliardi di euro (secondo Paese in Ue dietro alla Germania) e 1,3 milioni di occupati.

Dai lavori della Community è emerso che l’eolico galleggiante può aprire notevoli opportunità, con particolare riferimento a 3 elementi che distinguono questa tecnologia. Per la costruzione delle piattaforme sarà cruciale la produzione di acciaio, e l’Italia potrà beneficiare della presenza di alcuni tra i più importanti impianti dell’Ue e della disponibilità di un sito siderurgico primario che negli ultimi anni ha compiuto un notevole sforzo per produrre acciaio "pulito". Per installare e mantenere le turbine galleggianti, inoltre, sono necessarie navi di supporto specifiche, per cui l’Italia può sfruttare la propria posizione di leader europea per produzione di navi, con un valore pari a 6,6 miliardi di euro. Terzo elemento cruciale sono i porti, dove viene svolta la maggior parte delle attività di assemblaggio, installazione e messa in funzione delle turbine galleggianti.

Elena Comelli