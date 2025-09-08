Una boutique winery per ottenere la qualità

IL SUO CUORE PULSANTE è a Tauriano, nei pressi dell’antico borgo di Spilimbergo, cittadina di cultura nota in tutto il mondo per la sua prestigiosa Scuola Mosaicisti. Terroir unici, aree privilegiate che godono di microclimi ideali per l’ottimale maturazione dei frutti e la massima espressione di ciascun vitigno, in primis le pregiatissime uve autoctone tra cui il Friulano, il Refosco dal Peduncolo Rosso, la Ribolla Gialla, il Verduzzo Friulano e il Picolit e le varietà internazionali che in Friuli hanno trovato la propria dimora privilegiata, come Pinot Grigio, Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Passione, tradizione e ricerca dell’eccellenza qualitativa sono i valori grazie ai quali Fantinel è negli anni una realtà di assoluto riferimento del Friuli Venezia Giulia, vantando una massiccia presenza sui mercati esteri: sono una novantina i Paesi in cui i vini Fantinel stanno riscuotendo un crescente successo.

Tra i punti di eccellenza di Fantinel vi è la tenuta "La Roncaia" che nasce nel 1998 grazie all’acquisizione da parte della famiglia Fantinel di una cantina, con sede nei Colli Orientali del Friuli, che aveva già alle spalle più di 30 anni di attività vitivinicola. Questo è stato il punto di partenza di un nuovo progetto, quello di creare una "boutique winery" in grado di produrre vini di assoluta qualità. Sono stati ereditati dei vigneti di moderna concezione con cultivar internazionali e vigneti molto vecchi con pregiatissimi vitigni autoctoni che hanno permesso di dare alla luce nove vini, tappe esclusive di un viaggio in prima classe tra i cieli più alti del vino. Un viaggio che simbolicamente inizia dal potente Refosco, accompagnato dall’eleganza del Fusco Merlot e dalla vivacità del Cabernet Franc, che prosegue con quelle raffinate esaltazioni della tipicità regionale che sono il Friulano e la Ribolla Gialla, a cui elegantemente si affiancano il ricco Pinot Grigio ed Eclisse, cuvée bianca dall’intensità assoluta. Ci si eleva infine alle vette dell’eccellenza, con i due straordinari Docg: il regale Ramandolo e il Picolit.

G.C.