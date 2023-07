Una bottiglia su due è venduta all’estero

I NUMERI DI BILANCIO forniscono l’idea delle dimensioni del gruppo. Terre Cevico ha approvato l’ultimo esercizio con un fatturato aggregato di 189,6 milioni di euro con una crescita del 15,3% rispetto al bilancio precedente (164,3 milioni). L’incremento, spiegano i vertici, è dovuto soprattutto all’ampliamento dei mercati esteri così come ha avuto un ruolo importante l’acquisizione di Orion wines. Anche il patrimonio netto aggregato fa registrare numeri soddisfacenti, 86 milioni di euro (+16,3%), mentre il plusvalore riconosciuto ai soci, ovvero la liquidazione dei vini conferiti ai prezzi di mercato ammonta a 6,9 milioni contro i 6,4 del capitolo precedente.

La quota di export, uno degli asset di grande soddisfazione, fa un balzo in avanti con un +40% e tocca la cifra di 72,9 milioni di euro, tanto da incidere sul 43% dei ricavi del consolidato. Tradotto significa che una bottiglia su due approda sui mercati esteri con una presenza che oggi copre 70 Paesi nel mondo con un forte assorbimento nell’Est asiatico. I mercati di maggiore incidenza sul prodotto imbottigliato risultano Giappone, Cina, Svezia, Danimarca, Stati Uniti e Germania. La via del biologico si afferma vincente e in espansione sia in Italia che in 40 Paesi del globo con un +7%. I numeri positivi riguardano anche l’apertura a nuovi mercati fino a qualche anno fa più difficili, come la Corea del Sud. Confermano il trend di crescita in Oriente, ma anche nel Nord Europa. In ordine di fatturato salgono sul podio dell’export Corea del Sud, Svezia, Svizzera, Taiwan, Danimarca, Giappone e Spagna. Terre Cevico continua, come ha sottolinea il presidente Marco Nannetti, ad investire: nell’esercizio approvato gli investimenti hanno raggiunto quota 7,4 milioni con aree di intervento nella messa in rete di tutte le fasi di gestione e produzione e nell’impiantistica.

Venendo alle bottiglie dice il numero uno: "Se devo indicare due prodotti top, accanto ai tanti, ora direi l’Austo 9 bolle spumante e il Sangiovese di Rocche malatestiane, ma la nostra gamma è ovviamente molto vasta". I marchi prodotti sono decine, fra bianchi e rossi e passiti e ondeggiano fra vini fermi, bollicine. E quando vanno all’estero si portano dietro il ritornello di Romagna mia, inno nazionale di questa parte d’Italia seduta tra mare e colline.

Beppe Boni