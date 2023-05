Un potenziale annuo di 5.500 kilowattora

Il design deve avere una doppia funzione etica ed estetica, con finalità sociali e ambientali, allineandosi a una forma d’arte per esprimere sempre di più bellezza e creatività. La Piramide fotovoltaica di Dynamo non è solo un’opera d’arte moderna, ma rappresenta una soluzione innovativa ed ecologica per la produzione di energia pulita e rinnovabile. Con una potenza di 5.76 kWp, la Piramide Dynamo Energies, grazie alla sua struttura tridimensionale, è in grado di catturare energia e produrre fino a 5.500 kWh l’anno.