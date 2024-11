Un podcast per raccontare l’agricoltura del domani

INNOVARE IL RACCONTO di un patrimonio di tradizioni. È questo che intende fare "Semi – Nel futuro dell’agricoltura", il podcast, in 8 puntate e altrettante interviste, curato da Quotidiano Nazionale e realizzato con il sostegno e la partecipazione di Syngenta Italia. "Semi" vuole essere un viaggio nell’agricoltura di oggi e di domani, per raccontare come stanno evolvendo le filiere e quanto l’innovazione giochi un ruolo da protagonista, nella tutela delle risorse e dei territori. "L’agricoltura è tra le più antiche attività economiche grazie alla quale ogni giorno mettiamo in tavola uno dei beni più preziosi della nostra vita, il cibo. Forse per questo il settore viene ancora spesso associato con superficialità a stereotipi lontanissimi da quello che invece l’innovazione e la sostenibilità agricola stanno realizzando, e che abbiamo il dovere di raccontare. Da questa missione ambiziosa è nato ‘Semi’, un progetto editoriale che siamo orgogliosi di aver promosso, a fianco di un partner eccellente, come Quotidiano Nazionale, e che e vede la luce, dopo mesi di ricerca, approfondimento, coinvolgimento di alcune tra le più brillanti figure e ospiti che descriveranno, nella sua complessità, cosa è oggi l’agricoltura", dice Massimo Scaglia, amministratore delegato Syngenta Italia.

Con testimonianze dal campo, esperienze da diversi mondi, il podcast, che sarà ascoltabile sul canale Spotify di Quotidiano Nazionale ogni venerdì dal 29 novembre al 31 gennaio, racconterà opportunità e sfide di un settore, l’agricoltura, che non smette di cambiare, e che rappresenta un modello di eccellenza per l’economia e per la cultura del Bel Paese. L’agricoltura è il settore con la più lunga tradizione al mondo, ma anche quello più capace di grande e costante innovazione, tanto da cimentarsi oggi con le questioni più importanti dell’attualità, tra produzione, scienza, ambiente e sostenibilità. Per questo è nato il podcast che vuole raccontare personaggi e storie, ma anche volti noti della filiera, policy-maker, scienziati, protagonisti delle imprese. Sono tutti protagonisti di una narrazione nuova di qualcosa tramandato da generazioni. Ogni storia, ogni protagonista va a comporre una nuova narrazione, nella quale la componente di innovazione è molto importante, per entrare nel dietro le quinte di buone pratiche, filiere di produzione e fenomeni economici e sociali. In otto puntate si potranno scoprire l’Italia dei campanili, certo, ma anche delle eccellenze di un Made in Italy amato e desiderato da tutto il mondo. La serie si apre con un primo sguardo panoramico sulla storia, i valori e le produzioni dell’agricoltura italiana nelle tante eccellenze che, dal campo alla tavola, ne sono l’anima e una garanzia di qualità e sicurezza alimentare nel mondo.

Ospite della prima puntata sarà lo chef Claudio Sadler. "È stato un onore e una opportunità preziosa partecipare a questo progetto di divulgazione e approfondimento, perché solo facendo ’ecosistema’, anche nella comunicazione, comprendiamo quanto le sfide del settore agroalimentare e del consumo di cibo siano così intrinsecamente legate e larghe nei loro effetti, dal campo alla tavola", dichiara lo chef stellato. "Quando ho iniziato la mia carriera, anni fa, i temi della sostenibilità, l’attenzione agli sprechi, l’importanza della territorialità e della filiera non erano certo prerogative con cui un cuoco poteva aver a che fare tutti giorni. Oggi sono invece dimensioni che guidano profondamente il nostro agire imprenditoriale e, in cucina, una scelta di prodotti, ingredienti, fornitori che sappia incontrare abitudini diverse e una consapevolezza alimentare in grande cambiamento", aggiunge Sadler.