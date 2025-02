Un nuovo impianto fotovoltaico alla Cimbali di Venezia

PER LA CITTÀ PIÙ DESIDERATA del mondo, Venezia, serve un progetto di sostenibilità unico nel pianeta. Nasce da qui un impianto di sistemi fotovoltaici in grado di sviluppare 800 chilowatt picco, evitando l’emissione di oltre 2400 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. Il progetto nasce dal consolidamento della collaborazione del Gruppo Greenvolt, attraverso Solarelit powered by Greenvolt, e Cimbali Group, che a Venezia mettono a punto l’ampliamento della loro partnership di lungo corso, con il lancio di questo impianto fotovoltaico di ultimissima generazione. Dalla collaborazione è nata l’installazione di sistemi fotovoltaici negli stabilimenti dello storico produttore di macchine per caffè a Binasco (Milano) e Cappella Cantone (Cremona). Ma in previsione c’è anche un nuovo progetto da 230 kilowatt picco attualmente in fase di realizzazione nella sede di Dolo, per supportare la produzione di energia sostenibile nello stabilimento di Cimbali Group, appunto a Venezia.

Solarelit powered by Greenvolt, azienda specializzata in energie rinnovabili e parte del Gruppo Greenvolt, leader globale nel settore delle energie rinnovabili, e Cimbali Group, multinazionale italiana specializzata nella progettazione e produzione di macchine professionali per espresso e attrezzature per l’industria del caffè, ampliano la loro collaborazione di lunga data con il lancio di un nuovo progetto di energia rinnovabile decentralizzata presso la sede di Dolo. La nuova installazione, attualmente in fase di realizzazione, comprende 460 nuovi moduli fotovoltaici con una capacità installata di 230 kilowatt picco, consentendo la produzione di macchine per caffè e attrezzature di alta qualità in modo più sostenibile presso lo stabilimento di Cimbali Group nella provincia di Venezia, dove il Gruppo opera dal 2019 dopo l’acquisizione di Macine Keber. La collaborazione, iniziata nel 2010, ha già portato all’installazione di sistemi fotovoltaici negli stabilimenti di Cimbali Group a Binasco, a Milano e a Cappella Cantone, a Cremona. Sono impianti enormi, installati su una superficie di 4.500 metri quadrati, che consentono all’azienda di ridurre notevolmente le emissioni di anidride carbonica. In linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea, Cimbali Group si impegna ad aumentare l’uso di energia rinnovabile come parte di una più ampia strategia di cultura della sostenibilità. Attualmente, il 54% dell’energia utilizzata dal Gruppo proviene da fonti rinnovabili, di cui il 7% è autoprodotto. Cimbali Group ha analizzato in modo approfondito le emissioni Scope 1 e Scope 2, presupposto per definire obiettivi di riduzione ambiziosi per orientare i suoi sforzi di sostenibilità.

"Sviluppare un nuovo progetto con un’azienda leader nel suo settore, come Cimbali Group, rappresenta un risultato significativo per il Gruppo Greenvolt e riflette la fiducia riposta nelle nostre soluzioni di generazione distribuita e nella nostra capacità di realizzarle. I benefici dell’energia solare per l’autoconsumo, sia dal punto di vista finanziario che ambientale, sono sempre più evidenti per le aziende, ed è per questo che rimaniamo impegnati ad espandere la nostra piattaforma paneuropea di soluzioni decentralizzate, supportando gli sforzi di decarbonizzazione, inclusi quelli di aziende di portata globale come questa", dice João Manso Neto (nella foto a sinistra), amministratore delegato del Gruppo Greenvolt.

"Siamo orgogliosi di questa collaborazione di lunga data e dei solidi legami che continuiamo a rafforzare con un’azienda iconica italiana come Cimbali Group, il cui terzo progetto, che stiamo sviluppando nella regione di Venezia, porta la nostra capacità installata totale a oltre 1 MWp. Accordi come questo, supportati dall’esperienza internazionale di Greenvolt nella generazione distribuita, rafforzano la nostra leadership nel mercato italiano delle energie rinnovabili decentralizzate, consentendo alle aziende di produrre, autoconsumare e condividere energia pulita, riducendo i costi e migliorando l’efficienza energetica", aggiunge Andrea Faini (nella foto in alto), ceo di Solarelit powered by Greenvolt. "Sono ormai 15 anni che collaboriamo con Solarelit powered by Greenvolt, con cui abbiamo realizzato diversi progetti, dall’installazione di impianti fotovoltaici e interventi di riqualificazione ambientale. È una partnership che ha portato numerosi benefici alle nostre attività, riducendo la dipendenza del Gruppo dalle fonti di energia non rinnovabili e migliorando il nostro impatto ambientale. Speriamo di ispirare altre aziende a seguire il nostro esempio, affidandosi a professionisti del settore per coniugare innovazione e sostenibilità", sottolinea Chiara Cardarola, Sustainability Manager di Cimbali Group.

Proprio per rispondere alla crescente domanda di energia autoprodotta, Solarelit powered by Greenvolt ha recentemente lanciato in Italia nuove soluzioni di generazione distribuita per supportare le aziende locali nel massimizzare la produzione e la condivisione di energia rinnovabile. La nuova Configurazione Energetica Distribuita, che include Comunità Energetiche Rinnovabili (CER), Gruppi di Autoconsumo Collettivo e Autoconsumatori Individuali Remoti, ottimizza l’utilizzo dell’energia rinnovabile generata localmente, consentendo a enti del settore pubblico e comunità locali di beneficiare dell’energia prodotta da impianti fotovoltaici, attraverso modelli di condivisione virtuale che massimizzano l’utilizzo delle risorse rinnovabili generate in loco.